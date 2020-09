London Fashion Week: I trend più cool del momento delle collezioni SS21

London Fashion Week. La settimana della moda londinese si colora di nuovi spunti di stile e originalità. Da sempre la meno convenzionale Fashion Week e la più avant-garde delle manifestazioni della moda che si rispettino. Sempre all’avanguardia e ricca di frizzanti novità. Quest’anno, nonostante le ovvie limitazioni dovute al Covid e l’utilizzo di contenuti digitali e streaming, non si è affatto contraddetta dalla sua eccentricità che la contraddistingue da tutte le altre FW. Anche in formato digitale regala le stesse emozioni che solo la moda può garantire.

London Fashion Week: la settimana della moda più eccentrica e rivoluzionaria di sempre torna in formato digitale

I designers e creativi che si sono impegnati nel difficile compito di lanciare le collezioni SS21 con un pubblico molto ridotto o in certi casi assente, hanno nonostante tutto rapito l’attenzione con sfilate e presentazioni “sperimentali”. Ragion per cui l’arte, la regia e la stessa fotografia hanno svolto un ruolo molto importante, se non fondamentale. Molteplici le tendenze trend per la Primavera Estate 2021 che si sono caratterizzate ed identificate in look iconici e di carattere, come si suol dire “degni di nota, creatività, tanto genio e talento”.

Tra le tante novità Burberry e il trench ispirato all’acqua

Burberry di Riccardo Tisci ha aperto la tanto e innovativa London Fashion Week sfilando per la prima volta sulla piattaforma digital Twitch in contemporanea con la performance artistica di Anne Himhof. La collezione è stata ispirata all’acqua e a tutto ciò che possa avvicinarsi all’idea di acquatico. Un elemento vitale ma al contempo simbolico per la maison inglese. A lasciare il segno indelebile sulla passerella è stato un trench in crystal water print, un capo spalla iconico che ha rapito l’attenzione di tutto il pubblico presente, ovviamente in streaming. Facendo così respirare quel tono di “british summer” 2021. La sfilata è stata inghiottita dalla visual experience? Oppure ha saputo destreggiarsi sapientemente?

London Fashion Week: lo stile iconico di Victoria Beckham e gli abiti dipinti di Christopher Kane

Victoria Beckham ha deciso di presentare una collezione ridotta a 20 look in occasione di questa edizione della London Fashion Week. Il pezzo must have che ha catalizzato l’attenzione di tutti è stato il suo lunghissimo pantalone a zampa , talmente maxi da sembrare quasi uno strascico moderno. Come se fosse una sirena metropolitana. Infine l’originalità di Christopher Kane che si è cimentato nel disegno e nella pittura in un connubio perfetto di arte e moda. I quadri realizzati da Kane durante la quarantena e il lock-down sono così diventati la stampa dei colorati e innovativi abiti in satin.

Il trend più discusso: Halpern e le silhouette a palloncino

In occasione della primavera estate 2021, Michael Halpern ha identificato il mondo per così dire “a palloncino” realizzando una collezione frizzante, originalissima e retrò su 8 modelle, da lui stesso definite “eroine moderne”. Ogni creazione è pensata per la notte e per folgorare, in particolare i due abiti a forma di orbita che vedremo presto su un importante red carpet.

London Fashion Week e le tendenze più cool del momento: camicia cropped, Toga e il cut out, pizzo romantico, pathos ottocentesco e abiti “collage”

Emilia Wickstead, stilista dotata di un’eleganza sopraffina, lancia le così dette camicie cropped: disegni di barche a vela su abiti, gonne e camicette corte, tagliate a filo lingerie. Mentre il cut out è la tendenza del momento e si ispira ad oblò e aperture, su pelle nuda o su altri layer di tessuto, protagonisti sexy e divertenti dei nostri look. Molly Goddard, stilista Brit, ha fatto del colore e delle ruches una filosofia di moda e di vita. La coppia di designer Thea Bregazzi e Justin Thornton ha preso ispirazione dallo “smart-work”. Da lì è nato il patchwork, fatto di tessuti diversi e stampe botaniche. Il concetto di “collage” è anche simbolico del momento storico in cui viviamo, fatto di parti da ricomporre (come se fossero pezzi di un puzzle) per regalare una nuova rinascita.