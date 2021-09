L’importanza dei cuscini

Garantirsi un sonno confortevole e riposante è fondamentale per migliorare la qualità della propria vita: svegliarsi freschi e riposati aiuta ad affrontare ogni giornata con il sorriso e rinnovato entusiasmo! Per questo è importante dedicare molta attenzione non solo al materasso e alla rete del letto, ma anche ai cuscini.

Cuscini di qualità aiutano infatti ad adottare una postura corretta, perfettamente allineata dalle ginocchia ai fianchi, attraverso la colonna vertebrale fino al petto e alle spalle, alla testa e al collo: diversamente, se la colonna vertebrale e il corpo si trovano non allineati, si causa tensione e disagio al collo, alle spalle, alla schiena e, infine, la tanto temuta insonnia.

I migliori cuscini sostengono ottimamente testa, collo e spalle, evitando l’insorgere di dolori di natura muscolare. I diversi materiali – memory, schiuma di lattice, fibra, piuma – impiegati per la fabbricazione dei cuscini offrono un comfort impareggiabile, rispondendo alle diverse esigenze di benessere.

Cuscini: quando cambiarli

Un cuscino logoro, vecchio e sgonfio, non è certo la scelta migliore in termini di comfort e riposo: ma ogni quanto tempo si devono sostituire i cuscini? Come regola generale, i cuscini del letto dovrebbero essere sostituiti generalmente ogni 18 mesi, anche se quelli in memory foam durano più a lungo, fino a tre anni. Naturalmente, cuscini di qualità superiore dureranno più a lungo di quelli economici.

La vita media dei cuscini può sembrare ma breve, ma a conti fatti ogni cuscino viene in media utilizzato per 7-8 ore a notte, ovvero più di 2.500 ore all’anno! Come il materasso, anche il cuscino è un investimento necessario per garantirsi un sonno di alta qualità.

Cuscini: le opzioni disponibili

Esistono diversi tipi di cuscini , ognuno con diversi vantaggi e svantaggi a seconda della specifica composizione, in modo da poter soddisfare i bisogni e le esigenze di ciascuno, garantendo a tutti un meritato sonno ristoratore: