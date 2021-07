Leyna Bloom, la prima modella trans sulla copertina di Sports Illustrated

Leyna Bloom è la prima modella trans asiatica di colore ad essere sulla copertina del numero annuale di Swim di Sports Illustrated.

Leyna Bloom: “Tutto quello che ho passato dal momento in cui sono nata – tutte le prove e le tribolazioni fino a questo punto – mi è balenato davanti agli occhi. Ero tipo, dove sono le altre ragazze? Voglio vedere le mie sorelle. Mi siedo, incontro Tyra e sono in lacrime, ovviamente. Le dico che sono entusiasta di essere solo nelle pagine – per vedere il mio numero in basso e dire: “Sono sulla pagina di questo numero”. Poi, ecco che arriva MJ, con in mano un iPad con la mia foto sopra. Dico, ‘È QUELLA LA MIA COPERTINA!?’ È stato così surreale per me. Specialmente qualcuno come me, perché questo non è letteralmente mai successo a nessuno come me sulla faccia della terra. Voglio crogiolarmi in questo momento e godermi il 19 luglio 2021, perché oggi sarà un giorno storico nella storia”.

Leyna si unisce a Megan Thee Stallion e Naomi Osaka nella 58a puntata di questa importante rivista che si è trasformata nel corso degli anni e ha promosso una comunità diversificata radicata nell’amore per sé stessi e nell’accettazione. Valentina Sampaio è stata la prima modella transgender ad abbellire le pagine nel 2020 e Halima Aden ha fatto la storia in modo memorabile come la prima modella che indossa l’hijab. C’è sicuramente molta strada da fare, ma sta diventando più facile sentire lo slancio in avanti verso la rappresentazione. “Questo momento è un salto nel futuro di ciò che siamo in grado di fare, vedere e prenderci del tempo per pensare”.

“Questa è una pietra miliare enorme”.