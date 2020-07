L’estate dei vip? Sabaudia e le isole Pontine tra le mete preferite

View this post on Instagram

Questo fine settimana siamo stati a Ponza. Isola meravigliosa che abbiamo vissuto intensamente conoscendo tante persone del luogo che da sole valgono la vacanza. Gianluca, Sandra, Gennaro e suo fratello de La Marina, il mitico cugino americano, Pescione, Luigi, Giuseppe, la splendida Nausicaaa e tanti personaggi memorabili che ci hanno mostrato angoli e segreti e raccontato le storie del luogo. E come si mangia bene all’Acquapazza! Il sindaco è una persona gentile e accogliente, cosi come il comandante dei carabinieri e tutti gli altri che abbiamo conosciuto. Spero di poter raggiungere signor Pallone al prossimo giro 🙂! Tutto a Ponza sembra essere al posto giusto. Persino il sole raramente trova scorci più romantici nel quale sorgere e tramontare. Si trova a un’ora e mezzo di traghetto dalla costa del Lazio, costa poco, e non ha nulla in meno di altri paradisi sparsi nel mondo. Tra l’altro ho scoperto che c’è un gemellaggio in atto con la mia Sardegna con la quale i ponzesi hanno condiviso in passato tecniche di pesca. Pensate che qualcuno andava e veniva tra isola e isola con la sua barchetta remando per sette giorni! Da oggi, che possiamo viaggiare e spostarci liberamente per le regioni d’Italia ricordiamo che scoprire l’essenza dei luoghi è tra le più grandi ricchezze alle quali possiamo accedere. Il popolo sardo da tempo mal sopporta la banalità di chi pensa che la bellezza della mia Isola sia data da qualche albergo sulla costa o un aperitivo al tramonto sul mare. Ma so anche che chi ha colto più o meno consapevolmente l’essenza della mia Terra non la lascia più e torna sempre come stregato da un legame indissolubile. E allora in questo strano momento di divisioni e paure nel quale tanto si è detto, scritto e deciso, vi assicuro che come sempre troverete una Sardegna pronta a riabbracciarvi e a regalarvi un po’ della vostra libertà, sempre nel rispetto di ogni misura di sicurezza. Una libertà che scoprirete solo se avete abbastanza spazio dentro per cogliere ed accogliere la vera anima della Sardegna. Come quella di Ponza che ho potuto percepire innamorandomene. Prossima tappa: Cagliari ❤️