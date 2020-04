All’interno della casa del GF, Clizia Incorvaia ha avuto un flirt con Paolo Ciavarro. Una relazione che, dopo la squalifica di Clizia, i due stanno alimentando con ping-pong di botta e risposta. Vedremo cosa accadrà adesso che entrambi sono liberi di agire… ah no, c’è la quarantena. Insomma, specificato ciò, sembra che ormai Alicia Bosco, la ex fidanzata di Ciavarro, non sia altro che un lontanissimo ricordo. Adesso pare esserci solo Clizia Incorvaia nei pensieri di Paolo.

Clizia Incorvaia è una influencer con un passato da modella e delle spiccate attitudini da fashion blogger. Famosa in primis per essere stata sposata con il frontman del gruppo Le Vibrazioni, Francesco Sarcina. Si è definitivamente librata nel cielo dei VIP entrando a far parte dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip. All’interno della casa più famosa d’Italia, la Incorvaia ha attirato l’interesse del pubblico a casa e dei media grazie alla sua tresca, rivelatasi poi una vera e propria relazione sentimentale, con Paolo Ciavarro. Ospiti ieri dalla D’Urso, Clizia ha scatenato negli opinionisti qualche dubbio di troppo. Scopriamo qualcosa in più su Clizia Incorvaia.

Il dubbio nasce spontaneo

Il direttore Roberto Alessi nutre qualche riserva sulla natura dei sentimenti di Clizia e chiede direttamente a Paolo, visibilmente innamorato, quanto crede che durerà. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, non ha dubbio alcuno e si lascia andare a delle dichiarazioni che non lasciano spazio a fraintendimenti. «Sì credo assolutamente che durerà», mentre Clizia ripete quanto dichiarato finora: «Non mi sarei mai esposta davanti alle telecamere in quel modo se non fosse stata una magia. Il mio cuore ha ripreso a battere nonostante abbia una situazione non semplice sulle spalle. E pensare che prima di entrare dicevo a mia sorella ‘no, figurati giammai… le storie le lascio agli altri’, facevo la figa e invece… comunque, ci sono coppie mal assortite della stessa età, oggi a livello estetico, poi magari avrò un crollo, e mentale non c’è differenza tra me e lui, quindi siamo anche belli insieme». Costantino della Gherardesca prova a spiegare che tra loro non si avverta una sostanziale differenza di età anagrafica e, sotto gli occhi di una Incorvaia perplessa e in brancolante, invita Paolo Ciavarro a stare attento.