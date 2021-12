Mostre d’arte 2021 Italia. Gli ultimi giorni dell’anno sono i giorni in cui si tirano le somme del periodo che sta ormai per concludersi. Il 2021 si è annunciato già dagli inizi come un anno all’insegna dell’arte. Tantissime infatti le mostre che hanno colorato tutta Italia da Palazzo Strozzi a Firenze alla Pinacoteca di Brera tra pittura antica, contemporanea e fotografia. Le esposizioni, presenti a partire dalle fine del XVI secolo, nascono per rappresentare i principali strumenti di autopromozione per gli artisti e una modalità efficace attraverso la quale rivolgersi al pubblico.

Le esposizioni sono eventi che con il tempo hanno acquisito sempre più importanza e sopratutto interesse da parte dei visitatori. Se infatti inizialmente le mostre d’arte erano riservate principalmente ad un pubblico appartenente all’alta borghesia ora invece attirano un po’ tutti. Dalle mostre di arte classica a quelle più all’avanguardia, l’abitudine di visitare musei, fiere e saloni che accolgono mostre d’arte di qualsiasi genere è diventata sempre più frequente. Vediamo alcune imperdibili mostre d’arte che l’Italia ha ospitato in questo 2021.

“Le Signore dell’arte”, Palazzo Reale, Milano

Milano ha ospitato, all’inizio dell’anno 2021, la primissima grande mostra dedicata a magnifiche artiste vissute tra il ‘500 e il ‘600. Raccontando l’arte e le incredibili vite di 34 diverse artiste riscoperte attraverso oltre 130 opere, a testimonianza di un’arte tutta al femminile. In mostra le artiste più note, ma anche quelle meno conosciute al grande pubblico, le nuove scoperte ed alcune opere esposte per la prima volta.

La mostra racconta non solo la maestria di queste pittrici, ma anche il ruolo sociale che hanno rivestito, tutte donne capaci di confrontarsi con i propri ideali. Tra le eroine in mostra a Palazzo Reale domina per celebrità la figura di Artemisia Gentileschi, icona di rivolta, artista e imprenditrice; un esempio di lotta contro l’autorità e contro il confinamento riservato alle donne.

Mostra “Shine” di Jeff Koons a Palazzo Strozzi, Firenze

Firenze, culla dell’arte italiana e madre di eterni artisti quali Brunelleschi, Donatello e Michelangelo. Con una storia artistica unica alle spalle, quest’anno Firenze ha ospitato l’innovazione con una grande mostra dedicata a Jeff Koons, una delle figure più importanti e discusse dell’arte contemporanea a livello globale. La mostra ha raccolto una selezione delle più celebri opere di questo artista che dalla metà degli anni Settanta ad oggi ha rivoluzionato il sistema dell’arte internazionale.

Aperta al pubblico fino al 30 gennaio 2022, quindi ancora visitabile per un altro mese, la mostra propone al pubblico concetto di “shine”, ovvero lucentezza. Concetto inteso come gioco di ambiguità tra splendore e bagliore, essere e apparire. Le sculture, in metallo perfettamente lucido, replicano oggetti di lusso, iconici giocattoli gonfiabili fino ad arrivare ad una re-interpretazione di personaggi della cultura pop.

Mostra “Amazonia”, MAXXI, Roma

Una mostra fotografica suggestiva ed affascinante. “Amaziona” nasce grazie alla documentazione raccolta durante il viaggio fatto da Sebastiao Salgado, durato ben sei anni, nell’Amazzonia brasiliana. Il fotografo ha catturato le immagini di tutto ciò che lo ha circondato durante il viaggio; foreste, fiumi, montagne e persone. Grazie alle impressionanti fotografie di Salgado con abbinati in sottofondo i suoni concreti della foresta il risultato è quello di sentirsi completamenti immersi nella realtà raccontata.

La mostra mette in evidenza la fragilità di questo ecosistema, dimostrando che nelle aree protette dove vivono le comunità indiane, la foresta non ha subito quasi alcun danno. Questa esposizione artistica diventa un vero e proprio percorso emotivo ed invita a vedere, ascoltare e a riflettere sulla situazione ecologica e la relazione che gli uomini hanno oggi con questa.

“Impressionisti”, museo Ma*Ga, Gallarate

La mostra “Impressionisti. Alle origini della modernità.”, ha avuto un successo tale da aver avuto il riconoscimento della Medaglia dal Presidente della Repubblica. Ancora aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2022, la mostra offre una raccolta di ben 180 opere tra disegni, acquarelli, incisioni e sculture. Il percorso espositivo illustra gli sconvolgimenti e le trasformazioni del movimento espressionista, che sfociarono in una vera e propria rivoluzione artistica.

Il progetto vuole racconta le innovazioni intraprese dagli artisti di questo movimento, in sfida con l’avvento della fotografia. I capolavori scelti rappresentano ricerca e innovazione, raccontati dai grandi maestri come Courbet, Manet, Delacroix, Millet, Degas, Pissaro e tantissimi altri.

“Testa a testa con Picasso”, Pinacoteca di Brera, Milano

La Pinacoteca di Brera, solitamente associata ad icone della tradizione, quest’anno ha ospitato un’arte diversa. Per il 140 esimo anno di Picasso il museo milanese ha accolto infatti una splendida collezione di arte moderna. Due i gioielli di Picasso inclusi nell’esposizione; La loge (Il balcone) e un’intensa Testa di Toro.

L’itinerario su Picasso si propone come un’occasione per focalizzarsi su due degli aspetti della multiforme personalità artistica dell’artista. Quello a partire dal 1917 con le tele concepite per gli scenari teatrali, in correlazione al periodo successivo, quello degli anni ‘40, connotato dal rapporto con l’artista Braque.