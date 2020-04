Dalle spiagge della Florida alle eleganti strade di New York e Londra, dalla residenza della famiglia reale a quelle delle città metropolitane. Le 10 case più costose e lussuose del mondo hanno capito che la vita bisogna viverla con stile e davvero poca sobrietà, voi che ne dite? Godetevi il viaggio!

10. Kensington Gardens Palace, Londra – $ 89,4 milioni

Proprietario: Lakshmi Mittal

Situato nella glam-street del centro ovest di Londra. Ha avuto nobili occupanti: il Barone de Reuter, John Leech, The Free Poles e David Khalili. È decorata con lo stesso marmo di quello del Taj Mahal. Secondo gli storici di palazzi reali, il Kensington Palace “una volta era una piccola villa suburbana, nota come Nottingham House. Inoltre, i nuovi monarchi Guglielmo III e Maria II scelsero questa modesta dimora nel 1689 per ritirarsi dal loro paese. Nel corso degli anni, i monarchi Stuart e georgiani hanno trasformato il palazzo in una casa alla moda per le giovani famiglie reali britanniche”. Una delle case più costose d’Inghilterra.

9. The Fleur de Lys Mansion, Los Angeles: $ 102 milioni

Proprietario: David I. e Suzanne Saperstein

Il prossimo nella lista delle Case più costose e lussuose, è questa dimora favolosa. Si estende su una vasta porzione di terra, in 45.000 mq: dodici camere da letto e quindici bagni. Facciamo spazio alle stravaganze: un teatro da cinquanta posti, una sala da ballo, una palestra e una sala da biliardo, una pista da corsa di 1.200 piedi, un campo da tennis e una casa intera per gli ospiti. Per finire, c’è in realtà un vialetto di 200 iarde che va dal cancello alla casa principale. Questo palazzo è stato idealmente modellato sui gusti di Re Luigi XIV di Versailles. Realizzato dal famoso architetto Richardson Robertson III.

8. The Seven The Pinnacle, Big Sky, Montana – $ 155 milioni

Proprietario: Edra e Tim Blixseth

L’immagine dice tutto! Questa opulenta dimora si trova nell’arena del lodge della comunità di sci e golf ed è una residenza di proprietà della celebre coppia, Edra e Time Blixseth. La famiglia Blixseth possiede l’imponente Yellowstone Club, una stazione sciistica del Montana. Pinnacle ha oltre 10 camere da letto con interni riscaldati 24h su 24. È stato riferito che esistono caminetti anche nei bagni di questa casa. La peculiarità più notevole è la loro enorme cantina. Inoltre, possiedono anche un impianto funicolare di lusso. Bisognava presenziasse nell’elenco delle case di lusso.

7. Il Palazzo di Amore, Beverly Hills, California – $ 195 milioni

Proprietario: Jeff Greene

Nel novembre 2014, questo Eden terrestre è stato definito “il complesso residenziale più costoso degli Stati Uniti”. Inoltre, costa $ 195 milioni come valore netto. Quindi, questo elegante paradiso terrestre si estende su 53.000 mq di spazio e ha oltre 12 camere da letto, 25 bagni e garage per 24 auto. Inoltre ha lussi come una suite padronale di 5.000 mq, una pista da bowling, un cinema da 50 posti e una discoteca. Immergendosi completamente nella ricchezza, si espande in 25 acri di terra. Soprattutto, include un vigneto, una piscina a sfioro della capacità di 150 persone, una piscina riflettente, un campo da tennis e l’elenco è infinito.

6. The One Hyde Park, Londra: $ 15,4 miliardi

Proprietario- Rinat Akhmenov

Questo grande attico è un complesso residenziale situato nel locale di Knights-bridge a Londra. Quindi, questo straordinario appartamento con cinque camere da letto ridefinisce essenzialmente un lussuoso stile di vita moderno. Con un design degli interni drammatico e una maestria artigianale, non poteva certamente essere omesso in questo elenco. Soprattutto, questo set unico di appartamenti, ha un gigantesco ingresso con una vista straordinaria e glass -lines. Inoltre, contiene alcuni capolavori della grande collezione di Osborne Samuel Gallery.

5. The Fair Field, Sagaponack, New York – $ 249 milioni

Proprietario – Ira Rennert

Questa lussuosa dimora, del valore di oltre $ 6,5 miliardi, è proprietà di Ira Rennert. Tra le personalità più influenti, detentore dei più grandi imperi industriali privati ​​della nazione. È una casa sulla spiaggia nella città di Sagaponack a New York. Soprattutto, è considerata uno dei più grandi complessi residenziali negli Stati Uniti. Inoltre, la casa si affaccia sull’Oceano Atlantico e misura 63 acri, oltre 110.000 mq che comprendono la casa principale di 66.000 mq, una facciata all’italiana, 29 camere da letto, 39 bagni e una sala da pranzo formale lunga 91 metri. All’esterno una pista da bowling, un campo da basket, due campi da tennis e una vasca idromassaggio del valore di $ 150.000.

4. The Tour Odéon, Monte Carlo, Monaco – $ 400 milioni

Proprietario- Gruppo Marzocco

The Tour Odeon si trova nel Principato di Monaco. È un grattacielo alto 170 metri che incarnava il primo grattacielo nella città-stato di Monaco. In effetti, è il secondo edificio più alto sulla costa mediterranea dell’Europa. Questo spazio lussuoso giustifica la sua presenza in questo elenco in quanto dispone di 50 piani, 259 residenze, 161 appartamenti al piano inferiore, 10 piani sotterranei con 543 posti auto. Oltre a ciò, pur continuando ad essere una “casa” ha negozi al dettaglio, uffici e centri commerciali. Inoltre, centro benessere, spa, centro fitness e piscina.

3. Villa Leopolda, Ville franche-sur-mer, Francia: $ 750 milioni

Proprietario: Lily Safra

La Villa La Leopolda è una gigantesca villa indipendente della Villefranche-sur-Mer. Si trova nel dipartimento delle Alpi Marittime della Costa Azzurra. La villa è stata acquistata dai nobili di Francia e si estende su 18 acri di terra. Fu progettato da un architetto americano, Ogden Codman, Jr. Ciò accadde quando la proprietà apparteneva ancora al re Leopoldo II del Belgio che la regalò alla sua amante Blanche Zélia Joséphine Delacroix. Come la tenuta Blossom, anche questa maestosa villa faceva parte del patrimonio storico del paese. Inoltre, è costruito nello stile della Belle Époque.

2. Antilla, Mumbai – $ 1 miliardo

Proprietario: Mukesh Ambani

Antilla è il magnate degli affari dell’India e il presidente di Reliance Industries, la casa di South Bombay di Mukesh Ambani. Prima di tutto, viene anche definita una “proprietà della corona”, con le spese seconde solo al castello reale di Buckingham Palace. Questa sontuosa casa prende il nome dalla terra mistica di Antilla e si trova nella posizione privilegiata di Altamount Road, Cumballa Hill, nella zona metropolitana di Mumbai. La casa viene citata come “la casa più alta del mondo”, “la proprietà residenziale privata più costosa del mondo”, ecc. Inoltre, è stato predisposta ad affrontare terremoti fino a 8.0 sulla scala Richter.

1. Blossom Estate, Palm Beach, Florida – $ 4,1 miliardi

Proprietario: Ken Griffin

Bingham-Blossom House, ha onnipresenza storica nel dominio della casa e della tenuta paesaggistica. Essendo situata nella posizione privilegiata della Contea di Palm Beach, nel sud-est della Florida, è stata vittima di un incendio che ha portato alla sua demolizione. Inoltre, fu costruita a sud della sontuosa residenza di Figulus nel 1919, quindi era un enorme complesso in stile rinascimentale-mediterraneo. È stata concepita nel design e nella forma dall’architetto Abram Garfield. Questo edificio faceva parte del Registro nazionale dei luoghi storici degli Stati Uniti. Quindi, è stato documentato dall’Historic American Buildings Survey (HABS) nel 1972. Vince la coppa “case di lusso”.