Se stai cercando la casa di lusso dei tuoi sogni, queste sono le più belle 14 case di lusso con piscina. Queste meravigliose ville di lusso con piscina sono assolutamente da vedere! È sempre bello avere la piscina all’aperto, soprattutto di questi tempi, che se non ci sarà permesso di andare al mare, potrebbe essere l’unica soluzione… per ricchi!

Ciò che si ama di questa casa di lusso, oltre la piscina, è il camino che si fonde con il resto del giardino. È bello averne uno per le feste a tarda notte o anche per godersi la vista del tramonto con i propri cari, in un’atmosfera accogliente.

Il concetto di palme è il fattore “wow” per questa dimora di lusso con piscina. Questi alberi allineati su ogni lato danno quella sensazione di vacanza. La piscina azzurra e le scale che portano al mare! Che idea fantastica per una casa da sogno.

Questa piscina con cascata è un’idea straordinaria che non tutti hanno nelle case dei loro sogni. Avere una piccola cascata artificiale dà quella sensazione di relax. La forma della piscina non è troppo simmetrica, il che la rende attraente stagliata su un fianco della casa in pietra gialla.

Questa splendida dimora della Plantation dall’architettura romana toglie il respiro con la sua bellezza. Una serie di gradini conducono a questa bellissima piscina in cemento con finitura opaca. Adorabile l’area salotto, ideale per feste estive.

Questa è un’altra dimora di lusso da sogno, con una piscina in granito di cemento con finitura a mosaico. Il colore turchese della piscina si combina alla perfezione con il colore crema della casa, per dare un tocco luxury a questa casa da sogno.

Splendida casa in stile cottage, con piscina. Il concetto di design urbano viene applicato in questo giardino con piante sempreverdi rigogliose tutto l’anno. Le superfici in mattoni ne completano il profilo. Questa è l’opzione migliore per giardini a bassa manutenzione.

Perché dovresti recarti in una Spa quando puoi concedertene una nella tua casa di lusso! Le spa costruite in casa stanno diventando popolari: con sale massaggi, palestra privata, piscina e sauna. Spa non è solo per mantenerti in forma e in salute, ma anche e soprattutto per aumentare la tua felicità.

Incredibile palazzo a tre piani con innumerevoli finestre per le spettacolari viste posteriori sul patio e sulla piscina. Meravigliosa la zona del balcone, gli alberi circostanti e la piscina dalla forma particolare.

Casa di lusso mozzafiato con più piscine. La piscina con cascata incorporata è un bel tocco di stile nella vita di un milionario. Le luci esterne posizionate sulle pareti di questo palazzo, sulle piante e anche sotto le cascate mostrano in modo più elegante i disegni architettonici dettagliati del giardino posteriore.

Queste due scivoli che conducono alla piscina sono l’idea più bella di sempre. Scivolare giù, ancora e ancora, come se fossi tornatoal tuo acqua park preferito dell’infanzia!

Più vicino alla natura! Sembra proprio una casa sull’albero ma di lusso e con piscina. Pavimenti in legno laminato e ampie finestre tutt’intorno a questa casa straordinaria creano senso di spazio e luminosità. Un’atmosfera davvero accogliente!

Bella casa di lusso di design con una piscina romana piastrellata bianca. Piccoli alberi esotici sono piantati in delle aiuole agli angoli della piscina. I mobili in rattan aggiungono un tocco di classe a questo cortile contemporaneo.

Splendido palazzo milionario con piscina, nel sud della riviera francese. Le tradizionali finestre francesi e le finestre di design “Oeil de Boeuf” o “bue-eye” sono elementi chiave della bella architettura.

Questa è una dimora di campagna da sogno con una piscina contemporanea. Immersi in un grande acro di terra, piante e arbusti ben piantati intorno a questa casa di lusso miliardario per dare così vicino alla natura.