Lapo Elkann è innamorato pazzo. Chi è la sua fidanzata: età, carriera, vita privata

Lapo Elkann sposerà presto Joana Lemos? I rumor si inseguono da tempo e si chiacchiera parecchio dell’esplosiva storia d’amore del nipote di Agnelli. Infatti, l’mprenditore e fondatore dell’Italia Independent Group, potrebbe presto pronunciare il canonico “sì” con Joana Lemos, ex campionessa di rally. Scopriamo tutto su di lei.

Joana Lemos, all’anagrafe Joana Mascarenhas Lemos, è nata a Lisbona il 24 aprile del 1973. La passione per lo sport è sempre stata bruciante, fin da bambina, ne ha infatti praticati tanti. Tra questi il nuoto, tennis e ginnastica. Nonostante la volontà paterna di indirizzarla all’ippica, Joana Lemos fa della sua vita la passione per i motori. Così la sua carriera ha l’inizio nel 1990, quando Joana Lemos diventa una motociclista, e che abbandona nel 1995, spostandosi nel mondo delle auto. Poi 1994 entra nel team Yamaha e diventa la prima donna a percorrere la tratta nel deserto. Nel 1997 stabilisce il record di donna più giovane a correre la Parigi-Dakar. Grazie al suoMaster in Business Administration, conseguito alla European School of Economics, nel 2006 abbandona il ruolo da pilota e si dedica all’organizzazione di eventi sportivi, nell’ambito delle auto. Essendo parecchio attiva nel sociale, proprio in questo ambito ha incontrato il fidanzato Lapo Elkann.

In passato Joana Lemos è stata sposata per 18 anni, con Manuel Reymaro Nogueri, divorziando nel 2014. Dalle prime nozze sono nati due figli, Tomás e Martin. Joana Lemos e Lapo Elkann si sono conosciuti nel 2020 durante una cena organizzata dagli zii di lui, in Portogallo, dove vive lei. Lapo vi si era recato per una campagna di beneficenza della sua Fondazione, per aiutare le famiglie in difficoltà a causa del Covid. A quanto pare Cupido era presente e ha scoccato il suo dardo infuocato. La loro storia si è fatta immediatamente solida, tanto da annunciare il fidanzamento all’inizio del 2021. Stando a quanto sussurrato dai gossip, i due vorrebbero convolare a nozze proprio quest’anno.