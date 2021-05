“Lake is beautiful”, l’evento sull’isola di Loreto con Mr. Brainwash: tra street art e lusso

L’Isola di Loreto è glamour da impazzire. Se al piatto principale poi vi si aggiunge un motoscafo icona del Sebino, come il Riva Super Aquarama Special, e un artista come Mr. Brainwash, la lievitazione è assicurata. Per chi si stesse chiedendo chi sia Mr. Brainwash, è tra i più iconici esponenti della street art insieme a Banksy. L’artista nella sua carriera ha ideato anche copertine per gli album di Madonna, senza farsi mancare collaborazioni con i Red Hot Chili Peppers e aziende quali Coca Cola, Hublot e Mercedes Benz.

“Lake is beautiful”, l’evento sull’isola di Loreto con Mr. Brainwash

Vi abbiamo riferito: location, mezzo per raggiungerla e guest star. Ora la domanda è spontanea e non ci resta che esporre il risultato. Si tratta di un evento ideato da Bellini Nautica, azienda di Clusane, che si terrà il 3 e il 4 luglio sul lago d’Iseo, dal titolo “Lake is beautiful”. Il nome è quello dato al modello dell’unico Riva Aquarama firmato Mr. Brainwash, sulla falsariga del suo slogan “Life is Beautiful”. Un nuovo elogio artistico al lago d’Iseo e alle sue bellezze, dopo quattro anni dall’opera The Floating Piers di Christo.

L’isola di Loreto, quasi mai aperta al pubblico, per questa occasione ospiterà un’esposizione delle opere d’arte di Mr. Brainwash. Battista Bellini, amministratore delegato di Bellini Nautica, spiega come è nato il progetto: “Contro ogni regola e se vogliamo anche contro ogni coerenza stilistica, abbiamo messo a disposizione di un artista contemporaneo l’oggetto icona della dolce vita, della tradizione e della classicità per metterne alla prova la bellezza senza tempo. Grazie all’intervento di Mr. Brainwash vogliamo esaltare la bellezza di un Aquarama facendolo scontrare con la forza creatrice dello street artist. Ci piace l’idea di far abbracciare due delle nostre passioni: i Riva d’epoca e l’arte”.

Inoltre, come dice Martina Bellini: «Quando qui sul lago ospitiamo artisti e opere d’arte, il connubio sembra esistere da sempre, creato come se già sapessimo che sarebbe dovuto succedere». L’iniziativa sarà accessibile al pubblico solo su prenotazione, il 3 e 4 luglio, presso Bellini Nautica a Clusane d’Iseo e presso l’isola di Loreto. Per prenotazioni e informazioni [email protected], tel 030.9829170.