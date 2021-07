Dammi solo tre parole: red, carpet, amore. Al Festival di Cannes 2021 sono arrivati loro ad addolcire l’aria della Croisette: Laetitia Casta e Louis Garrel. Stupendi. Un evergreen. Noti anche come la musa di Yves Saint Laurent e il figlio di Philippe, il regista della Nouvelle Vague.

Attraversato il tunnel che lo ha portato dai film di papà a The Dreamers di Bernardo Bertolucci, lui è una vera stella del firmamento cinematografico. Entrambi icone, e pure innamorati. Per la prima volta solcare il red carpet del Festival di Cannes ha ottenuto nuance d’amore. Lui ci era venuto con le ex Valeria Bruni Tedeschi e Golshifteh Farahani. Lei con Stefano Accorsi… Ma da quando sono la coppia più bella del cinema francese, questo è il loro palcoscenico sulla Croisette. E brillano, eccome se brillano.

Laetitia Casta a Cannes 2021, innamoratissima del suo Louis Garrel

In maggio è nato il loro primo figlio insieme, Azael, fratellino di Sahteene, avuta 19 anni fa da Laetitia con il fotografo Stephane Sednaoui, e di Orlando, 14 anni, e Athena, 11, i due figli nati dall’amore con l’ attore italiano Stefano Accorsi. Il connubio tra Laetitia e Louis è non solo sentimentale ma anche professionale: Laetitia è parte integrante dell’ultima fatica cinematografica dell’attore regista, la pellicola intitolata “La Crosaide“, presentata proprio al Festival di Cannes: un’utopica favola ambientalista.

La trama del film La Crosaide

“Sebbene l’idea del film sia venuta al mio produttore ancor prima che esplodesse il fenomeno Greta Thunberg, The Crusade ha visto la luce qualche tempo dopo. A volte penso che se fosse uscito prima tutti trovarono trovato assurda l’idea di un gruppo di giovani che si mobilitavano in difesa dell’ambiente. Tuttavia, non ho voluto farne un film sull’attivismo ma qualcosa di più dialettico. una commedia che si basa sull’inquietudine esistenziale: solo così ho potuto affrontare un argomento molto angosciante come la difesa del pianeta in maniera allegra”. Laetitia Casta e Louis Garrel a Cannes 2021 hanno smosso le montagne!