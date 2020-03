“Io vivo a metà strada tra la realtà e il teatro in ogni momento. Sono nata così.” Lady Gaga

Icona della musica pop internazionale, Lady Gaga pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta è una delle artiste più controverse e discusse dello star system e del fashion system. Le sue canzoni hanno fatto innamorare milioni di fan, il suo look e il suo comportamento sopra le righe hanno spesso diviso l’opinione pubblica.

Perché quel look fuori dalle righe…

“Sono un’opera d’arte vivente.” Lady Gaga

Lady Gaga è un’icona di stile già dalle sue prime apparizioni, ama stupire nella musica e con i suoi look tanto da essere stata definita la nuova Madonna e regina del trasformismo. Non conosce mai mezze misure, quando calca il red carpet non può fare a meno di indossare: tacchi vertiginosi, trasparenze eccessive, tessuti bizzarri e inusuali, occhiali stravaganti e acconciature che sembrano essere delle opere d’arte.

Quando la vita ti lancia delle sfide troppo difficili

“Credo che la moda e la musica vadano di pari passo e così dovrebbero. È il lavoro dell’artista creare l’immaginario che armonizza la musica.” Lady Gaga

L’adolescenza di Lady Gaga è stata tutt’altro che semplice: complice il suo carattere timido e insicuro – strano a dirsi vedendola sul palco, la pop star è stata vittima di bullismo e all’età di 20 anni ha subito una violenza sessuale da parte di un uomo più grande di lei. La musica e come la moda, sono state per lei una valvola di sfogo per uscire da una forte depressione e riprendere in mano la sua vita.