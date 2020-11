Un segreto di Lady Diana trapelato grazie all’astrologa Penny Thornton, che Lady D consultò nel 1986. “Carlo le disse la verità perché non voleva che il matrimonio si basasse su una falsa premessa. Ma quella rivelazione, per Diana, fu devastante. Non voleva sposarsi più”.

Le amare parole furono pronunciate del principe Carlo D’Inghilterra e le confessò a Lady Diana la notte prima del loro royal wedding.

Lady Diana, il principe Carlo glielo disse in faccia: “Per lei fu devastante”

Il segreto di Lady Diana è trapelato grazie all’astrologa Penny Thornton, che la principessa consultò nel 1986. Il racconto dell’astrologa prende vita in un nuovo documentario dal titolo The Diana Interview: Revenge Of A Princess. “Penso che Carlo le disse la verità perché non voleva che il matrimonio si basasse su una falsa premessa. Ma Diana mi confidò che quella rivelazione, per lei, fu devastante. Non voleva sposarsi più”. Il loro matrimonio reale avvenne comunque il 29 luglio 1981, e Diana si trovava da sola sotto un nembo cumulo. Non è solo l’astrologa ad esprimersi al riguardo, nel documentario The Diana Interview: Revenge Of A Princess, a parlare è anche il medico James Colthurst. Il medico era un caro amico di Diana ai tempi in cui lei lavorava come bambinaia a Londra prima di sposare il principe Carlo. “Più passava il tempo più era furibonda per la relazione clandestina tra il marito e Camilla Parker Bowles. Anche perché era convinta che a corte favorissero quella tresca. A volte per la rabbia avrebbe voluto spaccare la racchetta da tennis sul letto”.

Poi è arrivato il turno anche di Jennie Bond. Il giornalista ha fatto tornare a galla la famosa intervista rilasciata da Lady Diana nel 1995 alla Bbc. In quel caso la principessa parlò del suo ‘matrimonio a tre’, davanti a 23 milioni di spettatori, scuotendo violentemente la Corona inglese. Un’intervista ottenuta con l’inganno, contestata da sempre da Charles Spencer, fratello di Lady Diana. Sempre secondo il giornalista Jennie Bond, Lady Diana ai tempi ‘aveva paura di essere imbavagliata’ dalla royal family: “Temeva che nell’accordo per il divorzio in arrivo ci sarebbe stato il divieto di parlare pubblicamente del matrimonio con Carlo. Ma lei voleva raccontare la sua verità. Perciò si disse: ‘O adesso o mai più'”. In questo modo tutto il mondo venne a conoscenza del matrimonio ‘troppo affollato’ di Diana e Carlo conclusosi con un micidiale divorzio nel 1996.

