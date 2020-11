Emily Ratajkowski, il pancino cresce! La dolce attesa della top model internazionale prosegue a “gonfie vele” come dimostrano anche le foto postate dalla bellissima modella. La foto più dolce e tenera del weekend è stata pubblicata proprio da Emily Ratajkowski e da suo marito Sebastian. La top ha condiviso sul suo feed Instagram l’immagine nella quale è ritratta con indosso un sensualissimo e aderentissimo tubino a costine dalle nuance azzurre; mentre la sua dolce metà, il marito Sebastian, le bacia il pancino che oramai cresce di giorno in giorno.

Emily Ratajkowski e la foto con il pancino tenerissima: il marito Sebastian bacia il piccolino in arrivo

Emrata (questo il suo nickname) è sempre sensualissima ed il suo fisico rimane statuario. Nonostante la gravidanza in corso la top model è sempre perfetta, anzi, è ancora più bella. Solo lo scorso 26 ottobre, Emily ha comunicato ufficialmente sulle pagine virtuali di Vogue di essere in dolce attesa di un o una bebè. Ebbene, la modella più desiderata dagli italiani e dal successo internazionale, ha affermato in un’intervista per Vogue di non essere affatto interessata a scoprire il sesso del suo bambino prima che nasca. «Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo “Congratulazioni” è: “Che cosa vorreste, maschio o femmina?”. Noi ci divertiamo a rispondere che non conosceremo il sesso di nostro figlio fino a quando avrà 18 anni e che ce lo faranno sapere loro. Tutti ridono, ma questo scherzo nasconde una verità importante: non non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia».

Tenerezza e dolcezza decorano l’animo sexy della top model

Emily Ratajkowski è una delle top model più apprezzate e di successo degli ultimi tempi e del fashion system contemporaneo. Ha sdoganato i canoni di bellezza della moda, portando sensualità e autenticità. Ora è protagonista di un’ importante e lieta novità che cambierà per sempre la sua vita: con un video pubblicato nella versione digitale su Vogue Magazine e dal titolo “Who Will You Be?” Emily ha confermato di essere incinta. “Per me era importante che potesse essere presente senza filtri, in modo autentico”, ha dichiarato la modella a Vogue US.

Emily Ratajkowski in una veste inedita e più intima

Nelle riprese video e foto protagoniste indiscusse del servizio (dirette dalla regista ed attrice Lena Dunham) vediamo la Ratajkowski ad esempio dal suo medico a guardare l’ecografia, poi a casa insieme al suo cane e molto altro. Importanti momenti di intimità, raccontati attraverso un diario personale, con estrema semplicità (come dimostra anche l’immagine che la immortala insieme al marito Sebastian che le bacia il pancino), senza set sfarzosi e lussuosi (come di solito ci ha abituati il mondo dello star system).

Emrata in una versione inedita, a grande sorpresa del suo numerosissimo pubblico social e non che la segue con molta attenzione ed ammirazione. Non solo per le sue forme perfette (da capogiro) e la sua body shape baciata da Madre Natura. Anche per i messaggi importanti di stampo sociale e culturale che comunica talvolta al suo seguito. Emrata non è solo una top model di fama internazionale, ma è anche un’imprenditrice sofisticata, grazie al suo celebre brand di beachwear e lingerie super sexy, Inamorata. Modella, imprenditrice, attrice, attivista politica e scrittrice, Emily Ratajkowski, 29 anni, è una delle regine dei social (con oltre 26 milioni di follower su Instagram).