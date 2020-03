Da oltreoceano arriva la bizzarra moda delle unghie XL, sicuramente le avete già viste sulla vostra star preferita. Sono unghie lunghissime, di solito molto colorate e squadrate. Tra le star americane impazzite per questa discutibile moda c’è la cantante Billi Eilish. La cantante è prima nelle classifiche in fatto di trend, dopo che ha fatto razzie di awards alla notte dei Grammy.

Brit Awards 2020 Billie Eilish: la nail art Burberry super lusso

Unghie XL: la nuova moda delle unghie lunghissime!

Lunghe, lunghissime… La nuova moda delle unghie XL è davvero strana, sono davvero lunghe e ingombranti, devi praticamente non avere nulla da fare per poterle portare. Per questo a portarle sono le star americane come Kim Kardashian e Kylie Jenner! Indossarle tutti i giorni è praticamente impossibile, ma tanto le star americane come Rihanna e Lady Gaga non devono di certo fare le lavatrici o destreggiarsi tra pentole e padelle!

Desideri le natiche di Kim Kardashian? Niente chirurgia, è arrivato The Bum

Unghie troppo lunghe! le star se ne fregano

La tendenza delle unghie XL spopola già da qualche tempo su Instagram e sembra che non voglia passare di moda o essere dimenticata. I colori utilizzati dalle star sono i più disparati. C’é chi si diverte con colori shocking e nail art eccessive, e chi invece preferisce colori tenui e monocoromatici. Lady Gaga per la sua manicure ha scelto uno smalto metallizzato colo perla ma abbandona la forma squadrata in favore della forma a mandola. Dall’America la moda arriva anche in Italia, numerose influencer hanno mostrato la manicure XL.

Una moda da copiare o no?

Sembra che tutto ciò che arrivi dall’America debba per forza essere di moda. Anche le tendenze più strane e discutibili come questa. È logico e scontato che questa nuova tendenza sia diventata virale perchè a portarla sono le celebrities più modaiole. Ormai siamo abituati a copiare quello che sponsorizzano o propongono senza avere una idea personale a riguardo. È bello davvero o originale? Niente, copiamo e basta. Forse dovremmo ragionare un po’ più indipendentemente ed insegnare alle ragazze più giovani che la bellezza è il contrario dell’omologazione, è essere unici.