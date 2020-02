Non può che far bene al cuore lo splendido esempio di questo veterinario del New Mexico. Kwane Stewart ha deciso di rendersi disponibile per gli animali più bisognosi. Ma non come un normale veterinario, in una clinica. Kwane ha deciso di visitare gratis gli animali dei senzatetto che incontra per strada: «Le persone che ho incontrato e gli animali domestici che ho curato mi hanno lasciato grandi emozioni e spero di aver dato loro un po’ di fiducia nella bontà delle persone».

Il veterinario che cura gratis gli animali dei senzatetto

Il veterinario Kwane Stewart è originario del New Mexico, ha 49 anni, e si aggira per le strade della California, dove ha anche una clinica, in cerca dei senzatetto. Prima di diventare veterinario, Kwane ha gestito un ospedale per animali per la contea di Stanislaus a Modesto, ma nel 2007 arriva la svolta. Capí di dover far di più quando in seguito alla crisi economica che ha colpito il paese c’è stato un aumento esponenziale di abbandono degli animali domestici nei rifugi. Ha spiegato alla CNN: «Quello è stato il momento per me in termini di carriera illuminante. Fino ad allora, avevo praticato medicine di alto livello per clienti che potevano pagare per tutto. Ma improvvisamente sono stato gettato in questa guerra economica e la gente non poteva nemmeno permettersi di aiutare i propri animali domestici».

Il veterinario Kwane Stewart ha accolto gli animali in studio, poi è andato a cercarli in strada

Durante il periodo di crisi, il veterinario Kwane Stewar ha iniziato ad accogliere gli animali nella sua clinica offrendo costi più accessibili. In un secondo momento si è reso conto che quelli che avevano davvero bisogno, erano in strada, dimenticati da tutti. Per gli animali che necessitano cure mediche, Stewart paga i costi di tasca propria. Quando gli animali hanno gravi problemi che necessitano di cure più costose, il veterinario interviene con campagne di raccolta fondi su “GoFoundMe”. Finora ha curato oltre 400 animali nei nove anni in cui ha lavorato come veterinario di strada raccontando molte delle sue storie anche in Tv. Un vero eroe!.