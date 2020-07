La cometa Neowise: sui nostri cieli visibile dal 23 luglio

La cometa Neowise. Chiunque di noi, ha sognato, almeno per una volta, di osservare l’ascesa delle comete sui nostri cieli. Dall’11 luglio a tutto il mese di agosto la cometa Neowise sarà visibile anche la sera. Il culmine avverrà il 23 luglio quando raggiungerà la distanza minima dalla Terra. La cometa continuerà ad essere osservabile a occhio nudo fino all’inizio di agosto.

La cometa Neowise visibile anche ad occhio nudo sui nostri cieli

Molte comete si spezzano transitando di fronte al Sole, ma così non è stato per la bellissima e smagliante Neowise; che ha sorpassato “splendentemente” il pericoloso passaggio. Le comete, in generale, sono infatti composte da gas ghiacciati, detriti rocciosi e minerali che la teoria vuole siano i residui da cui si formò il Sistema Solare. Neowise è stata scoperta lo scorso 27 marzo dal telescopio Neowise, da cui prende il termine. Si sta ora avvicinando alla Terra e tra il 22 e il 23 luglio sarà visibile in tutta la sua brillantezza. La sua straordinaria luminosità l’ha resa la cometa più splendente degli ultimi 13 anni. Ecco perché è visibile sia ad occhio nudo, o anche con un semplice binocolo.

Come vedere la cometa da qui ad agosto

Col passare dei giorni, partendo dall’11 luglio, la cometa si alzerà progressivamente dall’orizzonte. Dovrebbe mantenersi visibile anche ad occhio nudo per tutto il mese di luglio perché, pur allontanandosi dal Sole, che la farà risplendere, si avvicinerà progressivamente alla Terra raggiungendo il 23 luglio la minima distanza a 103 milioni di chilometri. Intorno al 25 luglio si troverà poco sotto la famosa costellazione dell’Orsa Maggiore, il Grande Carro. Per tutti i grandi appassionati di astronomia.

Neowise e la Basilica di San Pietro

La Neowise è stata fotografata nel cielo di Roma in corrispondenza della cupola della Basilica di San Pietro. L’appuntamento per tutti gli appassionati, romantici ed esperti del settore sarà in diretta streaming di Virtual Telescope proprio il 23 luglio alle ore 21.00. Data da segnare in agenda assolutamente. L’evento, anche questa volta, si terrà a Roma. Tutti sintonizzati per graziare, uno degli spettacoli, più belli e affascinanti che la natura (con tutta la sua forza e maestosità) ci possa regalare.