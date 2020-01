“Se non credi in te stesso, chi ci crederà?” Kobe Bryant

Una folla non solo di tifosi si è raccolta davanti allo «Staples Center» di Los Angeles, il palazzetto dei Lakers, la squadra in cui Kobe Bryant ha giocato per oltre vent’anni. Uno dei più grandi campioni del basket di tutti i tempi è morto nello schianto del suo elicottero, la mattina di domenica 26 gennaio 2020, insieme alla figlia Gianna Maria di soli 13 anni.

Choc

Il mondo è letteralmente scioccato per la morte improvvisa, del campione del basket Kobe Bryant. Un tragico incidente in elicottero in California intorno alle 10 del mattino, lo schianto è avvenuto nella città di Calabasas contea di Los Angeles, le cause sono ancora da accertare. A bordo c’erano nove persone, tra cui anche sua figlia di soli 13 anni, anche lei tragicamente deceduta. Prima lo choc, poi un’emozione corale stanno attraversando gli Stati Uniti e il resto del mondo. Da ore televisioni e giornali ricordano giustamente i record sportivi di un atleta assoluto, universale, che ci ha lasciato troppo presto.

La figlia

A sconvolgere ulteriormente il mondo intero, è la notizia arrivata poche ore dopo, della morte della secondogenita di Kobe Bryant. L’amatissimo campione di basket era sposato con Vanessa Laine dal 2001, da cui sono nate le quattro figlie Natalia, Gianna, Bianca e Capri. Gianna Maria era un astro nascente del basket femminile. Ultimamente era stata ripresa in atteggiamento affettuoso col padre tra il pubblico di una partita dell’NBA. A bordo con loro anche un’altro giocatrice, Alyssa Altobelli, morta con il padre John Altobelli, 56enne coach di baseball dell’Orange Coast College, e la madre nello schianto dell’elicottero di Kobe Bryant. Era una compagna di squadra di Gianna Maria.