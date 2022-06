Khloé Kardashian stupisce ancora un taglio bob mozzafiato. Il suo look, completato con degli occhiali da sole anni ’70, si traduce in una combinazione vincente.

Considerata, una delle sorelle Kardashian meno popolari, in questi ultimi tempi Khloé sta sbalordendo il mondo fashion a causa delle sue scelte di stile davvero azzeccate.

Khloé Kardashian taglio bob anni ’70

L’ultimo look di Khloé Kardashian fa faville nei cuori delle fashion victim. Si dia il caso infatti che l’abbinamento tra make up, hair style e look si traducano in una combinazione particolarmente vincente. La mise in questione è stata scelta per l’evento in cui si mostrava in anteprima mondiale il finale di Keep Up With The Kardashians disponibile su Hulu.

Per l’occasione Khloé ha sfoggiato un nuovissimo taglio bob acconciato in modo voluminoso molto stile AbbA. Decide poi di evidenziare il tutto indossando un quadrato e gigante paio di occhiali da sole Gucci con lenti marroni e spessi cerchi dorati. Khloé indossava una tuta bianca con scollo all’americana e scollatura laterale sopra i tacchi bianchi, e ulteriormente accessoriata con un orologio dorato e una pochette in pelle nera probabilmente Chanel.

Questo look è così centrato e giusto che non trasmette solo un mood seventies ma un’atmosfera intera. Dopo aver pubblicato il look su Instagram, gli amici e la famiglia si sono precipitati a commentare l’incredibile aspetto di Khloé all’evento. Kylie Jenner ha scritto semplicemente “gorg”, mentre Amy Schumer ha contribuito con un trio di emoji di fuoco.

Khloé e il divorzio Tristan Thompson

Il finale della prima stagione di Kardashians era incentrata sulla rottura della relazione di Khloé Kardashian con Tristan Thompson. La Kardashian aveva scoperto la presenza di un figlio di suo marito ma, con un’altra donna di nome Maralee Nichols. Sebbene avesse dato a Tristan diverse possibilità dopo che era stato sorpreso a tradirla nel corso degli anni, questo scandalo finale è stata l’ultima goccia per lei. Da allora i due sono stati co-genitori della figlia True separatamente. Commentando l’episodio su Twitter, Khloé ha scritto: “Questo è stato sicuramente un episodio difficile, ma c’è così tanta bellezza nel vedere quanto è vicina la mia famiglia. Resteremo sempre uniti e ci ameremo profondamente”.