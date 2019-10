Ormai da diverso tempo è sulla cresta dell’onda delle tendenze capelli e non sembra intenzionato a cedere lo scettro, a nessun altro taglio. Stiamo parlando del taglio medio o bob. Le celebrità non possono farne a meno, come le sorelle Kardashian.

Asimmetrico

Tra le ultime celebrità che hanno scelto il bob c’è Khloé Kardashian, che giorni fa ha postato su Instagram una foto con un nuovo taglio dalla lunghezza media, ma asimmetrica. Il bob asimmetrico è senza dubbio tra le scelte della moda capelli più affascinanti di sempre, destinato a non conoscere battute di arresto e a resistere in ogni era e stagione. Fashion e originale, questo tipo di taglio ha un grande vantaggio: può essere adattato a qualsiasi tipo di viso e capello. Per quanto riguarda lo styling, bisogna dire che il taglio asimmetrico rende sicuramente di più su chiome dai capelli folti e non troppo sottili. Ma non si disperino le donne dai capelli fini, c’è ovviamente un modo per valorizzarlo anche in questi casi: ad esempio, abbinandolo a una piega mossa che crea maggiore volume.

Il preferito delle star

Gli ultimi bob hollywoodiani dettano una nuova tendenza: l’asimmetria. Gli ultimi red carpet insegnano infatti che i tagli medi più versatili sono i bob asimmetrici, solitamente più lunghi davanti e più corti dietro, detti anche caschetti A-line, perché guardandoli da dietro disegnano una A. Senza dubbio di gran moda anche su Instagram, il bob asimmetrico, ovvero più lungo davanti e più corto dietro, da rendere più sbarazzino giocando con dei colpi di luce e creando delle leggere onde con il ferro o con la piastra come dimostrato da Khloé Kardashian.