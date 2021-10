Le Kardashian eccellono in letteralmente tutto ciò che fanno, e i travestimenti non fanno eccezione. È difficile tenere il passo, quindi ecco una classifica dei costumi di Halloween più belli della famiglia più famosa del mondo.

Kardashian’s Angels

Forse non è il costume più originale del mondo, ma il Kardashian Klan ha assolutamente fatto centro con questo costume. Seguendo le orme della loro sorella supermodella internazionale, Kendall, le sorelle si sono travestite da Angeli.

Legally Kim

Kim Kardashian si veste come Elle Woods di Legally Blonde. Non solo Kim si è vestita con l’abito rosa di Elle, ma ha anche ricreato il video di Harvard Admissions in quell’iconico bikini glitterato.

Micheal e Marylin Kardashian

Questo è sicuramente il costume di halloween più iconico di questa lista. Incarnare Madonna e MJ arrivando agli Acadamy Awards del 1991 è stato davvero magistrale. Nella tipica moda di Kardashian Kulture, Kim è la protagonista e Kourtney è la sorella più sottile, ma funziona perfettamente. Dopotutto, Madonna era il sex symbol prima che Kim entrasse in scena.

Kourtney Kardashian come Ariana Grande

Kourtney Kardashian si traveste per Halloween da Ariana Grande. Potrebbe essere la meno interessante da guardare, ma con l’eyeliner nero alato e la iconica coda tirata indietro sta davvero bene.

Crudelia De Kardashian

È ironico che Khloe sia vestita come il personaggio più temuto della Disney perché è sicuramente la sorella Kardashian più amorevole. Ha un gusto orribile in fatto di uomini e un serio problema di facetune, ma questa è tutta un’altra storia. Il costume di Khloe avrebbe potuto reggere da solo, ma True come dalmata ha davvero portato questo al livello successivo.

Kylie come Christina

Se fossimo la più giovane miliardaria al mondo, ci vestiremmo letteralmente come noi stessi. Kylie ha preso la strada leggermente meno odiosa e si è vestita da un’altra icona culturale, Christina Aguilera. Kylie Jenner che incarna “Xtina” nel suo epico video musicale del 2002, Dirrty era tutto ciò che avremmo potuto chiedere e anche di più.

Barbie per Halloween

Sono una ragazza Kylie, vivo nel mondo di Kylie. La vita con la plastica, è fantastica! E non stiamo facendo un sottile riferimento a tutti gli interventi di chirurgia estetica a cui è stata sottoposta. Gli haters odieranno, ma la più giovane Jenner ha un aspetto fenomenale in questo costume da Barbie. Di solito ci piace Kylie con i suoi caratteristici capelli nero corvino, ma anche bionda sta divinamente.

Kendall come non l’avete mai vista

Kendall Jenner sembrava oltremodo impeccabile nel suo costume di Pamela Anderson intorno al 1996. Siamo un po’ sorpresi che si sia vestita come una bomba bionda, perché siamo abituati a vederla più easy e sportiva.