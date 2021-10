Kourtney Kardashian e Travis Barker si sposano! In ginocchio sulla sabbia tra fiori e candele

Kourtney Kardashian sta per diventare una magnifica sposa, finalmente il fidanzato Travis Barker si è inginocchiato e le ha chiesto se volesse diventare sua moglie. La star 42enne di Keeping Up With The Kardashians e il batterista 45enne dei Blink-182 si frequentano dall’inizio del 2021, ufficializzando la loro storia d’amore proprio a gennaio.

La coppia è ben nota per le sue manifestazioni di affetto molto pubbliche, che in genere vengono sparse sui rispettivi feed di Instagram. E domenica Travis si è inginocchiato su una spiaggia per fare a Kourtney Kardashian la proposta più romantica di sempre. Il matrimonio sarà il primo per la star del reality, mentre il terzo per la rockstar. Kourtney stessa ha confermato la notizia, condividendo una serie di foto del grande momento. Su Instagram, ha condiviso una serie di foto che mostrano una vasta collezione di fiori e candele giganti tutti disposti su una spiaggia. Ha anche condiviso la semplice ma illuminante didascalia: “Per sempre”.

Kourtney Kardashian e Travis Barker matrimonio a sorpresa

TMZ riporta: “Il batterista dei Blink-182 si è inginocchiato domenica in un hotel sulla spiaggia a Montecito, dove ha fatto di tutto prima di regalarle un anello di fidanzamento e chiederle di essere sua moglie”. Affermano: “Certo, ha detto di sì … e gli ha dato un grande bacio per festeggiare”. Il reportage a cura di TMZ ha concluso: “Sembra che alcuni dei loro amici e familiari fossero presenti per testimoniare – e Trav sembra aver disposto un’elaborata composizione floreale proprio lì sulla sabbia”. Come detto, questo sarà il primo matrimonio per Kourtney Kardashian, che ha avuto una storia d’amore di 10 anni con l’ex fidanzato Scott Disick. Con lui condivide tre figli: Penelope, 9 anni, Mason, 11 anni, e Reign, 6. Con Scott non si sono mai sposati e la loro relazione è finita nel 2015.