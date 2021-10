Johnny Depp sembra Jack Sparrow sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Che stile!

L’attore di Pirati dei Caraibi ha già raggiunto i 58 anni ed ha sempre più charme: mentre calpestava il red carpet della Festa del Cinema di Roma Johnny Depp aveva l’incedere (e il look) del Capitano Jack Sparrow. Ha sorriso ampiamente e ha salutato i fan in attesa alla festa, indossando un gilet nero gessato e jeans.

La star nominata all’Oscar ha aggiunto una giacca marrone chiaro al look e accessoriato con una selezione di sciarpe, collane, occhiali da sole e un cappello. A un certo punto, ha alzato le mani in segno di apprezzamento per il pubblico, prima di entrare nella proiezione del capolavoro di animazione che è venuto a presentare, i Puffins. Le mascotte dell’evento hanno scortato gli spettatori nelle avventure del nuovo cartone. Johnny Depp interpreta Johnny Puffin nella serie animata, disponibile per lo streaming su Apple TV e Amazon Prime Video.

Johnny Depp Festa del Cinema di Roma: red carpet come Jack Sparrow

Attualmente è coinvolto in una battaglia legale in corso con l’ex moglie Amber Heard. Sempre dopo aver perso un processo per diffamazione contro l’editore del The Sun, che in un articolo lo etichettava come un “picchiatore di mogli”. Johnny ha fatto causa alla sua ex compagna per un editoriale del Washington Post del 2018. Lei scriveva: “Sono diventata una figura pubblica che rappresentava gli abusi domestici e ho sentito tutta la forza dell’ira della nostra cultura per le donne che parlano”. Ad agosto, un giudice ha stabilito che l’attore potrà avere un secondo processo per diffamazione nonostante abbia perso il primo. Durante un’apparizione al Festival di San Sebastian, in Spagna, il mese scorso, ha detto: “Può essere visto come un evento nella storia che è durato per quanto tempo sia durato, questa cultura dell’annullamento, questa corsa istantanea al giudizio basato su ciò che essenzialmente equivale ad aria inquinata”.