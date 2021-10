Adele confessa cosa l’ha veramente spinta a perdere 45 kg: l’aspetto non c’entra!

Adele è tornata con un nuovo ed attesissimo album, 30. Non solo la vincitrice del Grammy Award ha stuzzicato i fan con l’uscita di nuova musica, ma ha anche sbalordito l’opinione pubblica finendo sulla copertina di British Vogue e di Vogue US nello stesso momento.

Adele: «Non era mia intenzione perdere 45 kg»

Come sappiamo tutti ormai Adele negli ultimi cinque anni è cambiata tantissimo. Sia dal punto di vista musicale, che personale che fisico. Infatti, il suo viaggio nel fitness si è trovato per la prima volta sotto i riflettori l’anno scorso quando la 33enne ha condiviso una sua foto su Instagram. I fan non hanno potuto fare a meno di sottolineare il drammatico cambiamento nel suo aspetto rispetto all’ultima volta che avevamo visto la star, e in pochi giorni Google era in fiamme con le varie diete e allenamenti che la cantante aveva apparentemente usato per ottenere risultati.

Durante un intervista a Cosmopolitan la cantante britannica confessa: «Penso che uno dei motivi per cui le persone hanno perso la trama fosse perché in realtà (la perdita di peso) è durata due anni». Adele ammette che perdere 45 kg non sia mai stata sua intenzione, ma piuttosto un modo per concentrarsi sul miglioramento della sua salute mentale. «Avevo bisogno di diventare dipendente da qualcosa per mettere a posto la mia mente», ha spiegato la cantante, «Avrebbe potuto lavorare a maglia, ma non lo era».

Il rapporto con il suo corpo

Ha continuato: «Era a causa della mia ansia. Allenandomi, mi sentivo solo meglio. Non si trattava mai di perdere peso, si trattava sempre di diventare forte e concedermi tutto il tempo ogni giorno senza il mio telefono. Sono diventata piuttosto dipendente da esso. Mi alleno due o tre volte al giorno». Per rimanere motivata, Adele mantiene i suoi allenamenti avventurosi, alternando esercizi cardio, pesi ed esercizi a basso impatto per evitare qualcosa di troppo ripetitivo. «Faccio i miei pesi al mattino, poi normalmente faccio escursioni o faccio boxe nel pomeriggio, e poi vado a fare il mio cardio di notte», ha detto.

Per quanto riguarda il motivo per cui ha scelto di non condividere il suo viaggio nel fitness con i suoi fan, Adele ha evidenziato come il suo corpo sia stato al centro dell’attenzione del pubblico per troppo tempo. «La gente parla del mio corpo da 12 anni», ha sottolineato, «Ora sono scioccati perché non ho condiviso il mio ‘viaggio’. Sono abituati alle persone che documentano tutto su Instagram».