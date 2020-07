Jessica Biel e Justin Timberlake genitori bis: gravidanza top secret

Jessica Biel e Justin Timberlake sono diventati genitori per la seconda volta, come rivela in esclusiva il portale DailyMail. Dopo una gravidanza tenuta (volutamente) in assoluta riservatezza da parte dei media, erano mesi che la bellissima Biel non pubblicava scatti a figura intera. Infatti, proprio dal 3 marzo scorso; l’attrice sarebbe entrata nel quinto mese di gravidanza, e le sue forme (progressivamente) si sarebbero notate.

Jessica Biel e Justin Timberlake genitori bis: gravidanza in totale segreto

Totale riservatezza, quindi, per la seconda gravidanza di Jessica Biel. Lontana da qualsiasi forma di media, l’attrice 38enne ha dato alla luce un bambino all’inizio di questa settimana. Attualmente è rintanata a casa con il piccolo, il marito, sua madre Kimberly Conroe Biel e il figlio maggiore Silas di cinque anni. Tutti insieme in famiglia, per vivere questi momenti in assoluta intimità. Nessuna foto recente, nessuna notizia trapelata. Dal suo profilo Instagram, Justin Timberlake, ha pubblicato (come ultimo post che ritrae la moglie), quest’ultima in lontananza in una valle innevata. Difficile stabilire se fosse già in dolce attesa e di quanti mesi. Il 3 marzo, in occasione della festa casalinga per il compleanno dell’attrice, Justin le scatta una foto mentre lei era in “tenuta pigiama”, immortalando solo il suo bellissimo volto. A quanto pare, sembrerebbe proprio, che la bellissima Jessica; fosse già al quarto (o forse più) mese di gravidanza.

L’assenza di foto e le scuse pubbliche di Justin Timberlake quella notte a New Orleans

I profili social dei due attori sono stati utilizzati (in questo periodo) per la campagna antirazzista nei riguardi della causa George Floyd, che ha colpito e sensibilizzato tutto il mondo. Entrambi si sono schierati a favore del movimento Black Lives Matter. Qualche foto di entrambi nel passato della loro storia d’amore pubblicata nei rispettivi profili social, ma nessuna foto recente. Questo, non ha fatto altro che alimentale i sospetti di una dolce attesa della Biel, voluta mantenere appositamente in assoluta riservatezza e privacy.

La nascita del secondo figlio arriva otto mesi dopo l’ennesima ondata di gossip che ha travolto Jessica Biel e Justin Timberlake

Un gossip poco delicato ha travolto Justin Timberlake e Jessica Biel appena otto mesi fa. Il tutto si riferisce alla serata trascorsa in compagnia dell’attrice e collega Alisha Wainwright, 31 anni, durante le riprese di un film che si stava girando proprio a New Orleans, in Louisiana. Appena un paio di settimane dopo, Timberlake si è scusato pubblicamente su Instagram con la moglie per le foto uscite in tutto il mondo, ammettendo di aver bevuto troppo in quella serata (ad oggi) da archiviare. Nella quale (ricordiamo) non sia successo nulla tra i due diretti interessati, se non un bicchiere di troppo da quanto conferma lo stesso attore:

“Sto lontano dal gossip il più possibile, ma per la mia famiglia sento che è importante dare una direzione alle voci che sono circolate di recente e che stanno ferendo le persone che amo.Qualche settimana fa ho fatto un grande errore di giudizio, ma lasciatemi spiegare – tra me e la mia collega non è successo nulla. Ho bevuto troppo quella sera e mi pento del mio comportamento. Avrei dovuto rifletterci. Questo non è l’esempio che voglio dare a mio figlio. Mi scuso con la mia straordinaria moglie e famiglia per averli messi in una situazione così imbarazzante, voglio concentrarmi sull’essere il miglior marito e padre possibile. E non lo sono stato. Sono incredibilmente orgoglioso di lavorare sul set di Palmer. Non vedo l’ora di continuare a fare questo film e sono entusiasta che la gente lo possa andare a vedere”