Come in molti si aspettavano, Jennifer Lopez chiude la serata degli American Music Awards 2021 con una straordinaria esibizione del suo nuovo singolo, On My Way, dal film in uscita Marry Me.

Jennifer Lopez agli Ama

L’attrice di Marry Me da il saluto finale al pubblico degli American Music Awards 2021 domenica 21 novembre. J.Lo sin esibisce al Microsoft Theatre di Los Angeles, assicurandosi che tutti gli occhi fossero puntati sul suo outfit scelto apposta per la performance. Jennifer Lopez torna sul palco per promuovere il singolo On My Way, tratto dalla sua prossima commedia romantica, Marry Me, con anche Owen Wilson e Maluma. Per la canzone, la superstar ha regalato un momento di moda nuziale che ricorda alcune scene di Sex and the City. Jennifer Lopez agli American Music Awards 2021 camminando dietro uno schermo che proiettata scene di Marry Me. Successivamente esce sul palco indossando un abito a corsetto con una gonna di tulle e un velo.

L’anno scorso, J.Lo e Maluma hanno preso d’assalto gli AMA con la loro performance di Pa’ Ti e Lonely. Lo spettacolo del dinamico duo è stato così sexy che i fan non hanno potuto fare a meno di paragonarlo alla performance osé di Beyoncé di Drunk in Love ai Grammy Awards 2014.

Jennifer e Ben Affleck si sposeranno?

Proprio la scorsa settimana, Jennifer Lopez parla del suo nuovo film e se avrebbe preso in considerazione l’idea di sposarsi di nuovo. «Sì, immagino», ha detto durante un’apparizione a Today il 18 novembre. «Sono stata sposata un paio di volte. Credo ancora nel lieto fine. Al cento per cento».

In effetti, una fonte aveva precedentemente detto a E! La notizia che lei e Ben Affleck, che hanno riacceso la loro storia d’amore all’inizio di quest’anno, hanno iniziato a pensare al loro futuro insieme. «Stanno facendo molti piani e non vedono l’ora che arrivino il loro futuro insieme. Ma non aspettarti che Ben si metta ancora in ginocchio». Una fonte separata in precedenza aveva detto, sempre ad E!: «Hanno intrecciato le loro vite e le loro famiglie e non sentono ancora il bisogno di fidanzarsi o addirittura di sposarsi».