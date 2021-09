Jennifer Lopez a Venezia in D&G: divina nonostante la super gaffe (era proprio dietro... l'angolo)

Venezia, glamour e gaffe per la regina Jennifer Lopez. La queen è arrivata al Festival del Cinema di Venezia nella sua veste più favolosa, sicuramente merito anche della fiamma riaccesa con l’attore Ben Affleck. Ma perché gaffe?! Adesso ve lo raccontiamo noi.

Jennifer Lopez a Venezia in D&G: divina nonostante la super gaffe

Jennifer Lopez all’attracco ha sfilato davanti a fotografi, giornalisti e curiosi con uno affascinante completo di Dolce&Gabbana. Ai più non è però sfuggito un particolare. Ma parliamo prima dell’abito clamoroso. Il passaggio di Jennifer Lopez in laguna incanta, grazie a un curatissimo outfit ma soprattutto grazie alla sua grande personalità. Il completo è così composto: bustier tempestato di pietre e pantalone a vita alta, incorniciato da una preziosa mantella lunga fino a terra.

Sul pavimento la star poggia piedi calzati in plateau dorati. Il beauty look poi è glowy da morire. A cura dalla make up artist Mary Phillips con i prodotti della linea JLo Beauty, volutamente neutro per illuminare il volto e mettere in risalto il cerchietto che sembra una tiara. L’ornamento in questione è una scultura realizzata su misura per la star, così come i preziosi orecchini. Ma la figuraccia?! Eccola!

Al vestito D&G di Jennifer Lopez era attaccato ancora il cartellino. Immagini che hanno prontamente fatto il giro del web e che hanno ricordato l’episodio accaduto lo scorso anno a Georgina Rodriguez. Pure la compagna di Cristiano Ronaldo si è presentata in Laguna con l’etichetta del prezzo ancora appesa alla giacca, scatenando l’ilarità dei follower.