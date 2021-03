Jane Fonda, capelli bianchi e abiti riciclati: i suoi Golden Globe sono differenti

Un’altra donna che ha smesso di tingersi i capelli e ha deciso di riciclare i propri vestiti. Domenica, ai Golden Globe di Beverly Hills, Jane Fonda è apparsa incredibile come sempre, anzi, di più, soprattutto mentre era intenta a ritirare il Cecil B. DeMille Award per la sua carriera di successo.

L’iconica star, 83 anni, si è presentata in un tailleur pantalone bianco su misura e un paio di tacchi argentati che ha tirato di nuovo fuori dal suo armadio. È comunque riuscita a vincere la posta in gioco. La scorsa settimana Jane Fonda aveva spiegato in un’intervista con la conduttrice Ellen DeGeneres che aveva deciso di optare per il suo vero colore di capelli. “Te lo dico, sono così felice di averli lasciati diventare grigi”, ha detto la super star. “Ho dato già abbastanza per loro (i capelli, ndr): così tanto tempo sprecato, così tanti soldi spesi, così tante sostanze chimiche – adesso basta!”.

Per quanto riguarda la sua scelta di moda, è stata il risultato della sua promessa nel 2019 di non acquistare più vestiti nuovi. Questo progetto è partito dal suo impegno per l’ambiente, dalla sua lotta contro il cambiamento climatico. Jane Fonde ha riciclato un vestito anche per gli Academy Awards 2020. Jane ha detto alla DeGeneres: “Spendiamo troppi soldi, compriamo troppe cose e poi ce ne liberiamo. Cerchiamo di sviluppare la nostra identità facendo acquisti, giusto? Dobbiamo smetterla, fermare tutto questo consumismo”. La cerimonia dei Golden Globe di quest’anno, solitamente svoltasi all’inizio di gennaio, è stata rinviata a domenica 28 febbraio, mentre Hollywood continua ad adeguarsi alla pandemia di coronavirus e alle nuove linee guida sulla sicurezza. I candidati si sono sintonizzati alla cerimonia da remoto, ma ai presentatori è stato chiesto di apparire di persona.