Irina Shayk sempre bellissima e perfetta. La super modella russa affronta le giornate fredde, grigie e piovose con il suo immancabile trench Burberry, accompagnato dai suoi inseparabili stivali Chanel. Si sa, New York in questa stagione è molto piovosa e le temperature tendono a scendere rapidamente. Il look streete basic di Irina Shayk sembra realizzato direttamente dalla passerella. Come se quest’ultima stesse sfilando con il carisma che la contraddistingue per le vie della Grande Mela. Inimitabile nella sua camminata da vera e propria dea, che ha stregato tutti durante l’ultimo fashion show tra gli abissi dell’oceano di Versace (Versacepolis, la nuova Atlantide).

Irina Shayk: un sodalizio d’amore firmato Burberry

La supermodella russa è stata fotografata nel West Village a New York durante una tranquilla passeggiata pomeridiana insieme alla figlia Lea (3 anni), bellissima come mamma Irina. Mamma e figlia, in una giornata piovosa dell’autunno newyorkese. Le giornate uggiose, di questo periodo, rimangono un tratto distintivo della Grande Mela. Con estrema scioltezza (come una vera top model che si rispetti), Irina Shayk ha indossato un trench Burberry nero. Questo capo è caratterizzato da vistosi bottoni in metallo dorato e la tradizionale fodera in tessuto. Immancabili un paio di stivali in gomma bicolore Chanel, evidenziabili dall’inconfondibile combinazione colore beige e nero.

Sui marciapiedi bagnati dalla pioggia di New York, la top model russa sembra quasi sfilare

Una passerella personalizzata per una delle modelle più richieste dal fashion industry internazionale contemporaneo. Irina Shayk sfila con disinvoltura e carisma tra i marciapiedi bagnati di New York. Irresistibile, avvolta dal suo caldo trench Burberry, ideale per valorizzare le sue forme perfette e la sua body shape. La top model russa è recente protagonista di campagne pubblicitarie come quella Falconeri, nel cui store newyorchese è stata fotografata recentemente. Non solo modella quasi irraggiungibile, anche mamma protettiva. E da come controlla la figlia di 3 anni sul passeggino, anche lei rigorosamente con cappottino Burberry, capiamo come la bellissima Irina sia esattamente una donna come tutte le altre, o meglio, in primis è semplicemente una mamma amorevole. Mentre il sodalizio d’amore con Burberry continua in termini di stile….