Integratori capelli: Il diradamento dei capelli è un problema di bellezza comune che può causare un duro colpo alla tua self confidence. Fortunatamente, ci sono molti metodi di prevenzione che possono aiutare a fermare il problema alla fonte e la ricrescita è sempre possibile.

Perché assumere integratori per i capelli

Ci sono molte ragioni per cui potresti riscontrare un diradamento dei capelli, dall’invecchiamento agli ormoni. È importante notare che il modo migliore per risolvere il problema in questione è capire cosa lo sta causando. In molti casi, la causa del diradamento dei capelli risiede in una carenza di nutrienti, motivo per cui alcuni integratori possono essere così benefici per la crescita dei capelli. La dieta è una componente vitale della salute dei capelli, quindi assicurarsi che il tuo corpo riceva nutrienti adeguati attraverso gli integratori è una delle chiavi principali per combattere il diradamento dei capelli. Il legame tra capelli sani e la nostra dieta è più forte di quanto spesso ci rendiamo conto e apportando alcune modifiche è possibile prevenire la caduta dei capelli e persino l’inversione.

Biotina

Ci sono tonnellate di integratori là fuori che possono aiutare a promuovere la crescita dei capelli, e quello migliore per te dipenderà dai nutrienti esatti che potrebbero mancare nella tua dieta. Tuttavia, gli esperti concordano sul fatto che la biotina sia generalmente un ottimo punto di partenza. La biotina è considerata un integratore per la crescita dei capelli. Uno dei maggiori vantaggi della biotina è il fatto che stimola la circolazione all’interno del cuoio capelluto, il che significa che il tuo corpo è in grado di fornire meglio tutti quei nutrienti di cui ha bisogno per far crescere capelli sani. La biotina è un ingrediente comune negli integratori per la cura della pelle, ma è anche un’aggiunta popolare agli shampoo. La sua efficacia è ben nota nell’industria dei capelli e la vedrai infusa negli shampoo. Funziona rimpolpando lo strato della cuticola.

Vitamina A

Altro tra gli integratori per capelli è sicuramente la Vitamina A. Questa è una vitamina di cui tutte le cellule del corpo hanno bisogno, contribuisce infatti alla crescita. Ciò include i capelli, il tessuto in più rapida crescita nel corpo umano. La vitamina A aiuta anche le ghiandole della pelle a produrre una sostanza oleosa chiamata sebo. Questo idrata il cuoio capelluto e aiuta a mantenere i capelli sani. Le diete carenti di vitamina A possono portare a diversi problemi, inclusa la caduta dei capelli. Sebbene sia importante assumerne abbastanza, non ne vuoi troppa. Gli studi dimostrano che troppa vitamina A può anche contribuire alla caduta dei capelli.

Zinco

Lo zinco svolge un ruolo importante nella crescita e nella riparazione del tessuto capillare. E’ infatti un’altro integratore aiuta anche a mantenere il corretto funzionamento delle ghiandole sebacee intorno ai follicoli. La caduta dei capelli è un sintomo comune di carenza di zinco. Gli studi dimostrano che la risoluzione della carenza di zinco con l’integrazione può ridurre la caduta dei capelli correlata alla carenza. Tuttavia, ci sono alcuni resoconti aneddotici che l’integrazione con una dose troppo alta può anche contribuire alla caduta dei capelli. Per questo motivo, potrebbe essere meglio ottenere lo zinco da cibi integrali.