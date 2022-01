Benvenuto nel tuo oroscopo del 2022 per ciascuno dei dodici segni astrologici. Quest’anno porterà una nuova entusiasmante energia che sicuramente creerà cambiamenti nella vita amorosa, nelle traiettorie di carriera e sopratutto finanze. Ciascuno dei 12 segni zodiacali sarà influenzato in modo diverso quest’anno con i movimenti planetari che si stanno verificando.

Ariete

L’oroscopo dell’anno dell’Ariete parla di darsi una ripulita e tornare sul ring. Se ti sei sentito stanco della vita di recente, quest’anno porterà redenzione a qualsiasi parte del tuo cuore. Usa il 2022 per liberare i vecchi sistemi e vedere finalmente il mondo come una tela bianca. Non sei le cose che ti sono successe: sei un essere degno di amore e abbondanza oltre i tuoi sogni più sfrenati. Inizia dedicandoti a progetti di passione e persone che ti accendono l’anima.

Potresti iniziare a scoprire che è più facile passare il tempo da solo che circondato dalla compagnia sbagliata quest’anno. Quella realizzazione ti farà capire quanto siano speciali le persone con cui ti allinei. Non dare più la tua vita per scontata.

Toro

Il 2022 sarà sicuramente un anno di trasformazione con lo spostamento nodale e la stagione delle eclissi che occuperanno il tuo segno durante tutto l’anno, caro Toro. Se sei rimasto seduto sullo sfondo della tua vita, questo sarà l’anno in cui la tua posizione cambierà finalmente e inizierai a vederti come il personaggio principale che sei sempre stato! Aspettati l’inaspettato quando si tratta di amore, che si tratti di un aggiornamento a sorpresa o del completamento della tua relazione esistente. E per i miei amici single del Toro: rimarrete piacevolmente sorpresi dalle opzioni che avrete nell’anno a venire. Non c’è niente che possa intralciarti, a parte voi stessi.

Gemelli

Ah, i gemelli! Il 2022 ti chiederà di creare un nuovo livello di stabilità ed equilibrio nella tua vita. Con l’asse nodale che si sposta da te e tuo segno sorella (Sagittario) agli attuali segni occupanti di Toro e Scorpione, ci sarà meno attivazione e attivazione nell’aria per voi. Cerca di invitarti a trovare conforto nella quiete. Potresti rallentare i viaggi, le responsabilità, le relazioni obbligatorie e il caos in uno stile di vita molto più semplice. Il tuo sistema nervoso ti ringrazierà sicuramente!

Quando si tratta di amore, assicurati di investire nelle persone giuste per le giuste ragioni. Non tenere qualcuno intorno solo per riempire un vuoto. Invece, mettiti a tuo agio con la tua compagnia, indipendentemente dal fatto che tu abbia una relazione o meno. Un partner sano ammirerà la tua dedizione a te stesso, quindi rendila una priorità assoluta nel 2022.

Oroscopo 2022: Cancro

Cancro, quest’anno sarà pieno di eventi sociali e opportunità per connetterti profondamente con gli altri. Assicurati di prenderti cura della tua salute mentale ed emotiva lungo il percorso e di concederti il ​​permesso di intrecciare il riposo nella tua esperienza quotidiana, piuttosto che aspettare di essere esaurito! Per i single Cancri, quest’anno illumina un percorso chiaro per connettersi con un’anima gemella. Chiediti se stai cercando divertimento senza impegno, dedizione e longevità. Entrambi i percorsi sono tuoi una volta che scegli quello che funziona meglio per te! Non esiste una risposta giusta o sbagliata, semplicemente una scelta autentica.

Leone

Carissimi Leoni, che tempo per essere vivi! Il 2022 sarà sicuramente pieno di gioia e di festeggiamenti per te quest’anno e tu sei pronto per goderti i piaceri della vita. Tuttavia, la domanda di quest’anno è: puoi iniziare a superare le tempeste di difficoltà con la stessa volontà? Quest’anno sarai sicuramente circondato da amore, successo e fortuna. Ma il tuo compito sarà quello di trovare lo spazio, da qualche parte tra l’essere travolti da momenti difficili o il disimpegnarsi tutti insieme. La lezione è trovare la pace nel mezzo del caos.

La tua vita amorosa prospererà se puoi dedicarti piuttosto che correre; se sei single, questo sarà l’anno per trovare un leone o una leonessa che possa governare il regno animale al tuo fianco. Se sei già accoppiato, aspettati delle sorprese nella tua storia d’amore. Lascia andare la linea temporale che avevi per come la tua vita era “destinata” a svolgersi e inizia a vedere la bellezza nello svolgersi incontrollabile della vita. Ne beneficerai maggiormente nei momenti in cui scegli di arrenderti.

Oroscopo 2022: Vergine

Il 2022 sta per essere un anno di profondi cambiamenti trasformativi, Vergine. Niente più dubbi, sei pronto per questo! Aspettati che i tuoi limiti vengano eliminati mentre la vita ti porta più in alto e ti chiede di espanderti ora più che mai. Che tu sia stato stagnante in amore, nella vita professionale, nelle finanze, nel tuo spazio vitale o nella tua cerchia di amici, il malcontento sarà un ricordo del passato.

State per essere benedetti con l’espansione e l’ascensione, e vedo molti di voi salire alla ribalta con la vostra carriera. Ci sarà un’apertura per te per dare vita ai tuoi progetti di passione e nessuno sarà in grado di ostacolare il tuo imminente successo. Inizia a sentirti a tuo agio con i tuoi desideri e le tue esigenze stabilendo confini forti intorno al tuo tempo prezioso e, infine, inizia a considerare il tuo benessere energetico come una priorità assoluta.

Bilancia

Carissima Bilancia, il 2022 per te sarà un anno di liberazione dal senso di colpa, vergogna e autoironia. Sei finalmente in un luogo in cui puoi vedere quanto possono essere un ostacolo i tuoi pensieri fastidiosi e sarai finalmente pronto a lasciare questo comportamento nel passato. Considera quest’anno un’opportunità per conoscere te stesso a un livello più profondo e intimo che mai. Inizia a prendere confidenza con il diario, registrando le note vocali dei tuoi pensieri da riascoltare, o magari prova il lavoro allo specchio. Lascia che la tua paura di amare te stesso si dissolva. Promemoria: sei più del tuo guscio esterno e inizierai a scoprire parti di te che erano rimaste invisibili quest’anno. Non c’è limite a quanto può essere bella la tua vita, e una volta che ti permetti di goderti la tua esistenza, ogni altro aspetto della tua vita inizierà a fiorire.

Scorpione

Scorpione, quest’anno stai per intraprendere un viaggio che spazzerà via tutto il dolore e la sfortuna che hai affrontato in passato. Sento che ci sono ex amanti e vecchi amici a cui è necessario revocare l’accesso alla tua energia. Se permetti a chiunque e a tutti di avere accesso al tuo tempo, denaro ed energia… dove rimarrai? Sfinito e frustrato. Non puoi aspettarti che le persone ti trattino in modo diverso dal modo in cui gli permetti di farlo. Il 2022 per te sarà un anno di aumento dei costi di ammissione. Non accontentarti di meno di quello che meriti. Puoi anche stipulare una partnership con qualcuno che ti aiuta a costruire la tua attività e la tua fiducia. Questo è il minimo indispensabile per te ora che continui a salire. Ricorda, se devi esibirti per far vedere a qualcuno il tuo valore, non è mai stato degno della tua luce tanto per cominciare

Sagittario

Buon anno, centauri! Il 2022 sta arrivando per farti abbracciare dal riposo e dal relax dopo l’ultimo anno e mezzo di illuminazione e attivazione dall’asse Gemelli-Sagittario. Ora stiamo passando all’asse Toro-Scorpione che ti chiederà di radicare, rilasciare e riabilitare. Il tuo spirito ti sta chiamando da un po’ di tempo per rivisitare i tuoi sogni e desideri d’infanzia.

Non sei mai stato concepito per essere un ingranaggio della macchina, e questo sarà l’anno in cui uscirai dalla tua routine quotidiana e scoprirai nuovi modi di goderti la vita che ti è stata donata. La vita non ha bisogno di essere appariscente per essere divertente. Fermarsi ad annusare le rose, respirare un po’ più profondamente. Concedersi il permesso di prendersi qualche giorno di pausa dal lavoro e preparare il caffè con un pizzico in più di dolcezza non farà male a nessuno. La tua vita amorosa sta per diventare dolce in un modo davvero bello. Se riesci a trovare un maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata, le tue relazioni personali inizieranno a prosperare. Rimani presente con le persone che ami mentre passi del tempo con loro.

Capricorno

Care “capre di mare”, il 2022 per voi sta per innescare un momento di liberazione. Potresti essere stato preso dal dolore, dal risentimento o dal rancore per cose accadute in passato. Avrai una nuova prospettiva sulla tua vita quest’anno e ti toglierai dalla ruota del criceto di sentire, pensare e comportarti nello stesso modo in cui hai fatto per anni. Se sei disposto ad assumerti la responsabilità di come ti sei trattenuto dal ricevere le benedizioni che desideri, sarai dotato di buona fortuna oltre i tuoi sogni più sfrenati.

Inizia a uscire dalla tua zona di comfort. Sei un dono per questa terra, e una volta che inizi a trattarti in modo più gentile e con più sostegno, vedo che è più facile per te accettare il sostegno e la gentilezza degli altri. Aspettati che le tue collaborazioni e relazioni strette fioriscano nel 2022 dalla tua ritrovata apertura di cuore.

Oroscopo 2022: Acquario

Unici e curiosi Acquari, quest’anno sarà pieno di opportunità per voi di cambiare la narrativa che le altre persone hanno sul significato della vita. Potresti scrivere o condividere parti della tua storia che aiutano le altre persone a sentirsi più sicure nell’aprirsi. Se sei in grado di riflettere e condividere le tue esperienze con l’empowerment, puoi aspettarti di trasformare il tuo disordine nel tuo messaggio nel 2022.

Sei in un grande spazio con la comunità di cui hai scelto di circondarti. Aspettati che questo si espanda nel nuovo anno, accogliendo nel tuo cuore anche persone dal cuore più puro. Ci sono connessioni con l’anima che devi ancora stabilire e ricordi che devi ancora sperimentare. Non farti prendere troppo da dove sei con la tua carriera, la tua vita amorosa e la tua progressione personale. Il 2022 sta per farti impazzire nel migliore dei modi.

Pesci

Pesci, stai per intraprendere un viaggio alla scoperta di te stesso, e invece di trovare la risposta in rigidi libri di studio e di auto-aiuto, ti stai svegliando alle lezioni trovate nei momenti di gioia. Lasciarsi assaporare un po’ di più la propria vita sarà l’esatto rimedio che il tuo cuore ha chiesto in tutti questi anni. La vita non ha bisogno di sentirsi senza amore, l’amore non ha bisogno di sentirsi come un lavoro e il lavoro non ha bisogno di consumare la tua vita. Troverai molte opportunità quest’anno per ricordare a te stesso quanto lontano sei arrivato.

Se stai entrando nel nuovo anno da single, nel tuo oroscopo dell’amore vedo un’opportunità per un amore dolce e puro che ti arriverà nel 2022. Lasciati entrare nella vera vulnerabilità quest’anno per ricordare a te stesso: sei sicuro di aprirti alla vita e a tutte le sue infinite possibilità!