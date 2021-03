Il Principe Harry ha trovato un lavoro. Novità in tema Royal family per il Duca di Sussex, che dopo la separazione dalla famiglia reale inglese, l’intervista “bomba” diretta da Oprah Winfrey e il suo trasferimento in USA insieme alla moglie Meghan Markle, il 36enne è stato “costretto” a cercare un lavoro vero e proprio. Sembrerebbe proprio che l’abbia trovato niente meno che nella Silicon Valley.

Il Principe Harry ha trovato un lavoro. Sarà il chief impact officer della startap BetterUp Inc.

Un impiego vero e proprio per il Duca di Sussex. Un “divorzio” dalla Royal family dettato anche dall’intervista clamorosa diretta dalla regina indiscussa della televisione internazionale Oprah. Che lavoro svolgerà il 36enne Harry? Ebbene… sarà il chief impact officer della startap BetterUp Inc. Dunque molto vicino alla dirigenza. Non solo: curerà un’app che si occupa di promuovere lo stato mentale dei lavoratori di grosse imprese. “Intendo contribuire a creare un impatto nella vita delle persone.” ha dichiarato apertamente Harry a WSJ ” Il coaching proattivo offre infinite possibilità di sviluppo personale, maggiore consapevolezza e una vita migliore a tutto tondo.”

Un nuovo capito della nuova vita dell’ex membro senior della Royal Family inglese

A riportare la notizia del nuovo lavoro del Principe Harry è stata la CNN Bunsiness, che cita una conferma arrivata da un portavoce del principe Harry. BetterUp è una start up che si occupa di coaching e di servizi legati alla salute mentale. Harry è stato già incluso tra i manager elencati sul sito dell’azienda, e viene descritto come una persona dalla grande carica umana, oltre ad esser un veterano militare, ambientalista e promotore del benessere psichico. Si prospetta una nuova vita per il Principe Harry che la prossima estate diventerà papà della sua amatissima Meghan Markle per la seconda volta. Incontenibile gioia per i Duchi di Sussex, oramai di base in California.