Harry e Meghan Markle: prima apparizione e secondo bebè in arrivo

Harry e Meghan Markle di nuovo genitori. La prima apparizione dopo l’annuncio della seconda gravidanza. I duchi di Sussex sono tornati in video, su Spotify, per parlare della loro esperienza da podcaster: «Vogliamo ascoltare la voce della gente». Molte novità in arrivo: il secondo bebè, l’addio definitivo alla royal family e l’intervista “esplosiva” concessa ad Oprah Winfrey. Una prima serata sulla Cbs (il 7 marzo) con un’intervista «intima» che secondo molti osservatori reali farà tremare la Corona britannica. Secondo The Sunday Times «faranno le rivelazioni tv più esplosive dopo quelle di lady Diana».

Harry e Meghan Markle: la prima apparizione video e l’arrivo del secondo bebè

Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle sono ricomparsi in video dopo l’annuncio della seconda gravidanza. La loro ultima apparizione, però, riguarda tutt’altro tema. I duchi sono comparsi a grande sorpresa dalla loro villa a Montecito, in California. “Usiamo il nostro podcast per promuovere conversazioni potenti… (..) ha dichiarato Meghan, «… che ispirino, provochino ed educhino» ha proseguito Harry. «Abbiamo creato Archewell Audio», ha spiegato l’ex oramai attrice, «per dare dignità alle voci che forse non vengono ascoltate, per ascoltare le storie delle persone». La parte più importante di questo lavoro, ha aggiunto il principe Harry «è creare una comunità, uno spazio sicuro, che incoraggerà tutti a condividere le proprie vulnerabilità».

I Duchi di Sussex e l’intervista “intima” da Oprah Winfrey

I duchi saranno ospiti dell’omonimo e celebre programma condotto dall’iconica Oprah Winfrey. Novità scottanti: dall’arrivo del secondo figlio a temi più importanti e rilevanti come l’addio alla royal family e la scelta di trasferirsi in America. Lo speciale secondo il portale autorevole Sun è già stato registrato. Secondo alcune indiscrezioni Oprah Winfrey si sarebbe trattenuta coi Duchi di Sussex per diverse ore martedì scorso, prima che annunciassero l’addio definitivo alla royal family. Un chiaro messaggio definito nella scelta dei loro abiti: il principe conferma la sua volontà di vestire informale, con una camicia bianca aperta sul collo, mentre Meghan ha scelto di indossare un abito Oscar de la Renta, senza maniche e con stampa limone, del valore di 3.490 dollari, circa 2.870 euro. De la Renta è infatti un genio straordinario del mondo della moda, nato da madre dominicana e padre portoricano, che ha conosciuto il successo negli Usa prima di diventare il primo americano a guidare una casa di moda francese (Balmain). Per l’annuncio della seconda gravidanza, invece, Meghan aveva scelto per l’occasione un abito di Carolina Herrera che avvolgeva morbido ed elegante il pancione della duchessa: anche lei una stilista naturalizzata statunitense ma di origini venezuelane.

Harry e Meghan Markle: l’intervista “esplosiva” andrà in onda in prima serata

L’intervista esclusiva andrà in onda in prima serata, nell’orario di massimo ascolto. E secondo The Sunday Times la protagonista indiscussa dello show sarà proprio la Markle: «Avere una voce istituzionale all’interno della famiglia reale non era sufficiente per Meghan. Questa intervista sarà il modo più rumoroso per recuperare la sua voce», ha dichiarato una fonte vicina alla coppia. «Temo che Meghan, dopo la messa in onda, possa pentirsi di quello che ha confidato a Oprah».Assieme, Harry e Meghan stretti a braccetto hanno partecipato il 22 febbraio all’evento Stream On di Spotify, piattaforma della musica con la quale hanno da poco firmato un accordo multimilionario per produrre dei propri podcast sotto il banner Archewell Audio. Il primo è andato in onda prima di Natale, con interventi stellari di nomi come Sir Elton John, Stacey Abrams e Tyler Perry, eppure ricordato solo per un piccolo cameo audio del loro bambino, Archie, che compirà 2 anni a maggio.