Il principe Harry e Meghan Markle sono vicinissimi all’espressione “non ti devo nulla”. In termini di denaro ed economici, ovviamente. Infatti, la coppia di sua spontanea volontà ha deciso di restituire ben 2,4 milioni di sterline al Sovereign Grant, un fondo pubblico che si occupa degli stipendi della famiglia reale ed inoltre si prende l’incarico della manutenzione dei palazzi. Questo fine settimana il principe Harry e Meghan Markle hanno ripagato, per intero, il costo della ristrutturazione di Frogmore Cottage.

Il principe Harry e Meghan Markle decidono di ripagare completamente il costo della ristrutturazione di Frogmore Cottage

Quando la nota coppia ha deciso di fare un passo indietro riguardo i loro ruoli all’interno della famiglia reale più famosa del mondo nel mese di gennaio, quest’ultimi hanno promesso di restituire tutto il denaro (una stima di 2,4 milioni di sterline, o 3,1 milioni di dollari) per la ristrutturazione di Frogmore Cottage. “Un contributo è stato dato al Sovereign Grant dal Duca del Sussex. Questo contributo come originariamente offerto dal principe Harry ha completamente coperto i costi di ristrutturazione necessari di Frogmore Cottage. Una proprietà di Sua Maestà la Regina, e rimarrà la residenza britannica del Duca e della sua famiglia”, ha riferito un portavoce del duca e della duchessa di Sussex. “Sono sollevati e contenti di aver fatto questo passo”, dichiara a Vogue una fonte vicina alla famiglia.

Riservatezza assoluta

“Quello che Harry non è riuscito a capire allora, e probabilmente ancora non capirà, non è che ci fosse risentimento pubblico sul costo di rinnovare Frogmore. Ma che quest’ultimo si senta ingannato quando Harry ha scelto di mantenere segreti dettagli sulla nascita e il battesimo del figlio Archie.” Brutto colpo per gli inglesi e sostenitori della famiglia reale. In pochi se lo sarebbero aspettati. Riservatezza assoluta e discrezione sono il connubio perfetto che la coppia sta scegliendo di mantenere per tutelare e proteggere la propria vita privata. Soprattutto quella del figlio Archie dalla presenza costante dei mass media.

Indipendenti fino alla fine: il principe Harry e Meghan Markle hanno comprato la loro casa a Montecito

Tutti i soldi finanziati dal governo sono stati rimborsati. Quindi non c’è modo di definirsi e sentirsi “ingannati” per le scelte della coppia duca e della duchessa di Sussex. Se condividere o no con il mondo, tutto quello che ruota attorno alla propria vita, rimane esclusivamente una scelta ponderata dalla coppia. Inoltre, Harry e Meghan non prendono più soldi dal padre, il principe Carlo: hanno comprato la loro casa a Montecito in modo indipendente e autonomo.