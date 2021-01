Il lusso estremo dei Vip. Molti, durante queste settimane, si sono recati a Dubai, una delle località più lussuose degli interi Emirati Arabi. Piatti gourmet, vita da spiaggia, danze e spettacoli di acrobati e ballerini. Al Billionaire e non solo. Il locale di Dubai è uno dei più luxury e prestigiosi della città. Tra le bellissime, che ultimamente hanno soggiornato all’interno della lussuosissima località, Taylor Mega.

Il lusso estremo dei Vip. A Dubai Elisabetta Gregoraci sfoggia una collana da quasi 500 euro

Elisabetta Gregoraci è da sempre un’icona di moda e di bellezza nostrana. La showgirl non sarà nuovamente negli studi del GF Vip questa settimana. Dunque non potrà nemmeno commentare il momento di passione consumatosi di recente tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La bella Elisabetta, infatti, è volata a Dubai per raggiungere il figlio Nathan Falco e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo gioiello luxury. Ma non solo quest’ultimo. Nelle immagini postate recentemente dalla raggiante Elisabetta Gregoraci si vede lei stessa mentre passeggia sulla spiaggia, in costume (rigorosamente luxury) e sotto un bellissimo cielo azzurro. Il tutto illuminato da uno splendido sole. Negli Emirati Arabi, infatti, la temperatura è di poco superiore ai 20 gradi. Il tutto è perfetto! Decorato da un periodo molto felice per la bella showgirl, tornata alla ribalta televisiva recentemente grazie al format tv Grande Fratello Vip.

Il gioiello al collo di Elisabetta Gregoraci a Dubai: luxury ma accessibile

Dopo aver passato il Capodanno negli studi di Cinecittà in un splendido abito oro che ha esaltato la sua body shape perfetta, Elisabetta Gregoraci è volata a Dubai dal figlio Nathan Falco, che da qualche tempo è negli Emirati Arabi con il papà Flavio Briatore. Naturalmente la showgirl ha documentato tutta la sua permanenza sui social, immortalandosi con il figlio in ogni momento della giornata. Fino ad arrivare alla serata mondana passata al Billionaire. Come al solito non ha rinunciato allo stile e alla moda. Per l’occasione ha scelto un look glamour da capogiro.

Il lusso estremo dei Vip. Look da capogiro per Elisabetta Gregoraci durante un evento mondano a Dubai

Elisabetta ha sfoggiato un tailleur verde petrolio con abbinata una giacca doppio petto e shorts a vita alta. Per finire un body bianco con una scollatura molto profonda. A completare il look indossato durante la serata a Dubai ha puntato tutto su una collana d’oro giallo firmata APM Monaco. Si tratta di un modello a catena arricchito da un pendente a forma di cuore personalizzato con le sue iniziali di cristalli. Qual è il costo di tale prezioso? Sul sito ufficiale viene venduta a 445 euro. Certo, la cifra non ha nulla a che vedere con le decine di migliaia di euro dei bracciali Cartier e degli anelli Bulgari a cui ci ha abituati durante la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, ma rimane comunque un gioiello sofisticato e luxury.