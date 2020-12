Taylor Mega è un’imprenditrice, modella e influencer udinese conosciuta dalle masse per la sua innegabile bellezza ma anche per i suoi flirt: Flavio Briatore e Sferaebbasta. Il suo non è altro che un nome d’arte, pare infatti che il suo vero nome sia Elisia Todesco. Taylor Mega ha partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello 16. E nel 2019 in Novembre è stata beccata in effusioni romantiche culminate in un bacio appassionato con Giorgia Caldarulo, un’aspirante influencer sputata fuori da Uomini e Donne. Adesso però pare sia felicemente fidanzata con l’emblematico Tony Effe, membro della Dark Polo Gang. Ma quanto guadagna??

Taylor Mega, quanto guadagna per ogni post su Instagram

Taylor ha confessato quanto guadagna con il suo lavoro di influencer marketing su Instagram: “Da un brand ho appena chiuso un contratto da 8 mila dollari a post. Gli alberghi dove alloggio invece non li pago: spesso con l’hotel si stipula un cambio di collaborazione con pubblicità sul mio profilo. Dietro ogni cosa c’è un preciso studio di marketing e niente è improvvisato”. L’influencer su Instagram vanta un seguito impressionante e che tocca più nazionalità. 2,5 Milioni di follower la seguono costantemente e sono pronti a concederle sfilze di like ed apprezzamenti,

“Su Instagram fra i miei followers ho il 50% di uomini ed il 50% di donne, chi dice che mi seguono solo uomini per vedermi il c**o sono invidiose. Io guadagno 8 mila dollari a post su Instagram e faccio post tutti i giorni”. Taylor Mega era stata accusata anche da Francesca De André di aver fatto la gatta morta dicendo velleità sui suoi guadagni effettivi. “Ma chi è questa? Ma cosa vuole? Dove va? Torna a casa. Questa Taylor Mega guadagna così tanto che viene al GF gratis una settimana. Poi guadagna così tanto che si è inventata tutta un film inesistente. Sua sorella lavora in un’azienda di trasporti e lei guadagna un milione di Euro al mese? Ma a chi la racconta? Con quei costumi di plastica e non di seta. Ma a chi vuole darla a bere? A me? Ma via”. Quale sarà la verità?!