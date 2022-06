Moda capelli a caschetto 2022. Non solo i “bob” sono sempre alla moda, ma un taglio più corto è quasi sempre più facile da mantenere e può essere indossato in numerosi modi. Mentre la maggior parte delle persone associa al caschetto ai capelli corti, la verità è che non è più un’acconciatura adatta a tutti. Se ti piacciono i livelli o un look pulito e dritto, ci sono molti modi diversi per tagliare e modellare un caschetto per ottenere effetti completamente diversi.

Caschetto classico

Partendo dalle basi, non puoi sbagliare con un classico taglio di capelli a caschetto. Il classico caschetto è solitamente tagliato all’altezza del mento. A causa dell’assenza di strati, i capelli si muovono in un blocco, il che li fa sembrare chic e lucenti.

Bob a strati

Se hai paura di una linea smussata e vuoi mantenere un po’ di movimento, chiedi al tuo parrucchiere di incorporare i livelli. Questi possono essere personalizzati per completare la forma del tuo viso. Un buon metodo è levare gli strati nella parte posteriore e mantenere la parte anteriore lunga per snellire e modellare la forma del viso. Aggiungere una frangia nella parte anteriore è anche una buona opzione per modellare il tradizionale taglio di capelli a strati.

Caschetto scalato

Questo look innovativo prevede di scalare le punte dei capelli per creare una finitura increspata e strutturata. Si tratta quindi del tuo taglio corto tradizionale con strati interni per dargli movimento e oscillare. Tuttavia, tieni presente che mentre il taglio è piuttosto semplice, in fase di styling richiede più attenzione per mantenere l’aspetto strutturato.

Caschetto alla spalla

Se hai i capelli fini o sottili (o vuoi semplicemente lasciare un po’ più di lunghezza ai tuoi capelli), potresti prendere in considerazione un taglio lungo fino alle spalle. I capelli tagliati proprio sulle spalle possono creare l’illusione della densità, soprattutto quando sono tagliati senza scalatore e mantenuti per tutta la lunghezza.

Bob dritto sopra la spalla

Invece della versione “shaggy” che abbiamo visto nei caschetti del passato, i tagli del 2022 sono tutti basati su una linea retta e pulita sopra la spalla. I tagli smussati fanno sembrare i tuoi capelli più pieni, quindi è fantastico se stai cercando di ottenere più volume. Tieni presente che per mantenere la forma, probabilmente avrai bisogno di rifiniture ogni sei-otto settimane.

Taglio asimmetrico

A differenza di un caschetto classico che viene tagliato su una lunghezza, un bob corto asimmetrico viene tagliato con un perimetro irregolare. Un lato ha capelli più lunghi che non vanno oltre le spalle, ma non pensare che debba sembrare troppo spigoloso. Un taglio leggermente scalato e strati lusinghieri possono facilmente emanare un’atmosfera glamour ma naturale.

Microbob

Un taglio più radicale, un microbob è uno stile in cui le punte raggiungono appena il mento nella parte anteriore e la nuca nella parte posteriore. La silhouette è l’ideale se stai cercando di enfatizzare i contorni del viso. Inoltre, può essere indossato con qualsiasi tipo di capello e richiede poca manutenzione per lo styling: basta aggiungere un po’ di mousse alle radici se vuoi aggiungere volume.

Caschetto strutturato

I caschetti non si limitano ai capelli lisci: i capelli ricci e strutturati creano un aspetto altrettanto bello. Questo taglio è perfetto se i tuoi capelli sono spessi e mossi. Il caschetto sembra super pulito, ma la trama aggiunge pienezza in modo che non si appiccichi alla testa.