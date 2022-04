Olio al rosmarino per i capelli. Ogni routine di lavaggio presenta la miscela magica e tutti sembrano giurare su di essa per ciocche più morbide e lucenti. Alcuni giurano infatti che l’acqua o l’olio di rosmarino è il segreto per stimolare la crescita dei capelli. Vediamo di cosa si tratta

Olio di rosmarino per i capelli

Il rosmarino è un’erba culinaria e curativa. Questa pianta perenne legnosa è originaria della regione mediterranea, dove è stata usata per secoli come alimento e medicinale. Proprio come l’origano, la menta piperita e la cannella, il rosmarino si trova spesso sotto forma di olio essenziale. Gli oli essenziali sono estratti altamente concentrati e distillati di composti vegetali volatili. Questi sono usati per cucinare, pulire, bellezza, salute e altri scopi. E quindi l’olio essenziale di rosmarino è una varietà comune che puoi acquistare e utilizzare come rimedio casalingo.

Gli usi per la salute dell’olio vanno dai benefici antiossidanti e antinfiammatori al miglioramento della memoria e altro ancora. La notizia degli ultimi mesi risiede infatti nella testimonianza che l’olio al rosmarino potrebbe essere ottimo per la crescita dei capelli. Alcuni affermano che potrebbe persino prevenire la caduta dei capelli, indicando l’uso del rosmarino da parte delle culture mediterranee nei risciacqui per capelli.

L’olio di rosmarino può curare la caduta dei capelli?

L’idea che l’olio di rosmarino incoraggi la crescita dei capelli potrebbe derivare dai benefici per la salute di base della pianta. Si dice che la pianta in forma di olio essenziale abbia proprietà antinfiammatorie, promuove la crescita dei nervi e migliorare la circolazione. Come l’olio essenziale di menta piperita (usato anche per favorire la crescita dei capelli), l’olio essenziale di rosmarino rafforza la circolazione. Di conseguenza, potrebbe impedire ai follicoli piliferi di essere affamati di afflusso di sangue, morire e portare alla caduta dei capelli. Oltre a stimolare la crescita dei capelli, l’olio essenziale di rosmarino viene utilizzato per prevenire l’ingrigimento precoce e la forfora. Può anche aiutare il cuoio capelluto secco o pruriginoso.

Come usare l’olio di rosmarino per la caduta dei capelli?

Ecco alcuni modi per provare a utilizzare il rosmarino come ricostituente e addensante per capelli. Prova uno di questi trattamenti una o due volte a settimana per iniziare. Usali più spesso quando lo desideri o ti sei sentito a tuo agio nell’usarli.

1. Massaggialo direttamente sul cuoio capelluto

Prendi circa 5 gocce di olio essenziale di rosmarino e massaggia uniformemente sul cuoio capelluto dopo il bagno o la doccia. Mescolare con un olio vettore (come l’olio di jojoba o l’olio di cocco). Risciacquare l’olio in seguito è facoltativo, anche se se lo risciacqui, lascia che l’olio si sieda sul cuoio capelluto per almeno 5-10 minuti prima.

2. Mescolalo allo shampoo

Questo può valere anche per balsami, lozioni o creme. Vai sul sicuro e non aggiungere troppo. Mantieni circa cinque gocce per grammo di prodotto. Successivamente, utilizzare il prodotto come al solito. Puoi anche aggiungere da 2 a 3 gocce direttamente a qualsiasi prodotto per capelli applicandone una cucchiaiata sul palmo della mano prima dell’uso.