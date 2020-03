Avanti ragazze siate sincere, quante volte vi siete lavate i capelli in questi giorni di quarantena? E quante di voi invece si sono tolte il pigiama e vestite tutte le mattine? Scommetto che potrei contarvi sulle dita di due mani. Vi svelerò un segreto che probabilmente saprete già, guardarci allo specchio e piacerci, aiuta ad affrontare la giornata con una nuova energia! Quindi, giù dal letto, toglietevi il pigiama di flanella e andate in bagno a darvi una sistemata! In che senso? Anche il più piccolo dettaglio può fare la differenza. Ecco dei piccoli consigli che potranno tornarvi utili!

Scegliete colori neutri facilmente abbinabili

Anche l’occhio vuole la sua parte. Non indossate il maglione rosso, i pantaloni verdi e le pantofole gialle! Quando vi guarderete allo specchio, vi sembrerà di essere disordinate e “sciatte”. Indossate colori facilmente abbinabili e neutri: bianco, nero e grigio sono i vostri migliori alleati! In questo modo anche cambiando la maglia o solo il pantalone vi risulterà un look ordinato e pulito. Provare per credere!

In quarantena, la comodità prima di tutto

Un consiglio fondamentale è: attenzione al tessuto! Vi consigliamo di non vestirvi con maglioni di lana, flanella e pile. Prima di tutto perchè sono di tessuti “difficili” cioè si sporcano velocemente e sono complicati da lavare! Usate piuttosto il jersey: caldo, elasticizzato, facilmente lavabile e cosa ancora più importante non deve essere stirato. Tutto ciò che è fatto di jersey fa al caso nostro, maglie a collo alto e cardigan sono un ottimo compromesso tra comodità e stile.

Leggings o tuta?

Diciamo che non c’è una regola, vanno bene tutti e due. Di entrambi i capi d’abbigliamento però si può dire cosa è “out” e cosa no. Iniziamo con i leggings: no a quelli color carne! Sono aboliti, soprattutto perchè mettono in risalto tutti i difetti, anche quelli che non avete! Altra cosa fondamentale, i legging non dovrebbero mai essere indossati con maglie corte! A meno che non siate in procinto fare esercizio fisico. Il modo corretto di indossare leggings è con una maglia lunga, un po “oversized” o indossando addirittura un maglione nel fidanzato. Vi posso assicurare che indossati in questo modo, il leggings aiuterà a slanciare la vostra figura. Anche le tute vanno bene, a meno che non siano quelle con l’elastico slabbrato e lunghe fino a terra. Ricordate sempre che scoprire di pochi centimetri la caviglia è un ottimo modo per sembrare più alte e slanciate!

Quarantena, per i capelli che faccio?

In quarantena i capelli sono trascurati. Non posso biasimarvi, si esce poco e quando lo si fa è per andare a fare la spesa! Non sentitevi “sbagliate” se non avete i capelli sempre in ordine. Un consiglio per i capelli sporchi sono i famosi ed imitatatissimi “messy bun” ovvero lo chignon effetto scompigliato. Anche fasce e cerchietti non sono da sottovalutare! Daranno un tocco chic al vostro look casalingo!