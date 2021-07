I 5 oggetti che non possono mancare in spiaggia

Come ogni anno ci ritroviamo ad affrontare l’estate tra mare, spiagge ed ombrelloni.

Quest’estate però verrà vissuta diversamente da gran parte degli italiani: infatti, dopo più di un anno di lockdown, questa sarà l’estate più “movimentata” degli ultimi anni, come ha confermato ANSA, ( https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/06/17/estate-2021-11-milioni-in- piu-gli-italiani-in-vacanza_8fc836c0-68f1-46f0-8cb6-c8256545ca88.html ) che ha confermato la presenza di oltre 11 milioni in più di italiani in vacanza rispetto all’estate precedente.

8 famiglie su 10 sceglieranno la nostra amata penisola, mentre i restanti 2 sono pronti per dedicarsi ad un’esperienza all’estero.

In ogni caso, qualunque sia la tua meta, bisogna adottare alcune precauzioni: parliamo di accorgimenti legati alla NON diffusione del virus come il distanziamento sociale, indossare la mascherina e lavare frequentemente le mani; in questa stagione ci sono alcune dinamiche in più da considerare come l’esposizione ai raggi solari che danneggia notevolmente la nostra vista e più in generale tutto il nostro organismo.

Quali sono le contromisure che possiamo adottare? Dalla classica crema solare adatta ad ogni fascia di età ad altri tipi di rimedi come il cappello di paglia e gli occhiali con lenti anti raggi infrarossi e quelli da Sole polarizzati, parliamo di occhiali che proteggono dal calore emesso dai raggi solari e sono vivamente consigliati nel post operazione alla cataratta.

Di seguito potrai scoprire tantissimi altri rimedi che puoi utilizzare se ti ritroverai per più di qualche ora sotto al Sole.

Quali rimedi utilizzare

Come abbiamo già anticipato possiamo consigliare diverse soluzioni che variano in base alle tue esigenze:

L’ombrellone, se ti trovi al mare con la famiglia, è consigliato specialmente per bambini piccoli e persone anziane, sicuramente è uno tra i rimedi più efficaci per limitare le insolazioni.

Come accennato inizialmente vi suggeriamo di spalmarvi regolarmente crema solare, specialmente se avete la carnagione chiara, molto sensibile ai raggi In base alle tue esigenze puoi utilizzare la protezione 10, 30 o 50 a seconda della protezione che vuoi avere.

Bere tanto, può sembrare scontato ma è l’unico vero modo efficace per rimanere costantemente idratati anche in giornate dove la temperatura supera i 30 gradi.

Indossare Occhiali con lenti anti raggi infrarossi e occhiali da Sole polarizzati con protezione dai raggi UV sono davvero utili, specialmente se sei una persona anziana con la retina ed il cristallino molto fragile o se hai subito un intervento alla

Noi abbiamo provato quelli di Nowave, brand italiano, e ci sentiamo di dire che si tratta di un prodotto di buona qualità e molto

Parliamo di occhiali neutri con lente anti luce blu e filtro anti infrarosso che proteggono dai raggi UV e da tutto ciò che viene emanato sotto forma di calore dal Sole.

Infine ci sentiamo in dovere di dare alcuni suggerimenti che possono essere estesi a qualsiasi contesto che riguardi l’estate: che tu sia al mare, in montagna o in città è bene che tu non esca negli orari più caldi (dalle h13 alle h16) e che i tuoi pasti siano leggeri e salutari, possibilmente bevendo acqua e non bevande alcoliche e evitando cibi pesanti o fritti, specialmente a

Quindi a prescindere da dove trascorrerai le vacanze, se nella nostra amata Italia o all’estero (Covid permettendo), in questo articolo puoi dare un’occhiata agli oggetti che non possono mancare nella tua valigia.