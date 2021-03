Il primo hotel nello spazio in assoluto si chiama Voyager Station, e mira ad aprire entro il 2027. Il progetto, che può ospitare 280 ospiti e 112 membri dell’equipaggio, è pianificato da Orbital Assembly Corporation, una società di costruzioni gestita da John Blincow. La stazione sarà il primo grande progetto di OAC e la prima stazione spaziale commerciale con gravità artificiale.

La Orbital Assembly Corporation è stata costituita con lo scopo di accelerare la formazione di un’industria delle costruzioni spaziali robusta e autosufficiente. “Stiamo cercando di far capire al pubblico che questa età d’oro dei viaggi spaziali è proprio dietro l’angolo. Sta arrivando. Sta arrivando velocemente”, ha detto Blincow. “Non possiamo chiamare SpaceX nostro partner, ma in futuro non vediamo l’ora di lavorare con loro”. L’hotel nello spazio si chiama Voyager Station e aprirà nel 2027.

La costruzione della struttura Voyager di 50.000 metri quadrati inizierà nel 2026 e l’OAC mira ad accogliere in hotel i primi viaggiatori spaziali nel 2027. Il team spiega che il progetto è reso possibile aprendo l’orbita terrestre bassa e oltre alla costruzione, risorsa raccolta, sviluppo e infrastruttura. OAC mira a trarre vantaggio da questa diminuzione dei costi di lancio e dall’aumento dell’affidabilità e della sicurezza. L’OAC ha in programma di servire il tradizionale ‘cibo spaziale’ come il gelato liofilizzato, mentre mira anche ad avere spazi ricreativi per attività come il basket, sfruttando l’assenza di gravità nello spazio.

Non sono ancora state annunciate le tariffe delle camere, ma il team spera un giorno di rendere il costo simile a un biglietto per una crociera. Il primo elemento da costruire dell’hotel nello spazio sarà una struttura ad anello centrale non pressurizzata che conterrà l’hub di attracco. Un traliccio ad anello esterno si collegherà all’anello centrale tramite una rete di raggi, e da lì l’hotel nello spazio avrà 24 moduli abitativi.