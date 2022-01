Hotel di lusso, Bill Gates sale in gondola: acquistato l’albergo più antico di Venezia

Hotel di lusso. Il marchio di hôtellerie Four Seasons a cui fa capo Bill Gates ha fatto una capatina luxury in laguna ed ha acquistati lo storico Danieli, il più antico hotel di Venezia. L’azienda guidata da Bill Gates e Prince Al Waleed bin Talal, fondata in Canada sessant’anni fa, possiede già oltre 100 hotel e resort di lusso situati in 47 paesi del mondo.

Il mega acquisto dell’Hotel Danieli è in buonissima compagnia: l’azienda di Gates ha infatti acquisito di recente anche il San Domenico di Taormina. Ma non solo, perché dopo un lungo intervento di restyling affidato all’architetto Patricia Urquiola, ha aperto le saracinesche anche del Four Seasons di Milano. L’incantevole Hotel Danieli è ad oggi gestito dal gruppo statunitense Marriott. Quest’ultimo comunque resterà presente in laguna con altri sei hotel, tra cui il Gritti e il The St. Regis Venice. Sono già stati stanziati ben 30 milioni di euro dalla società Four Seasons per i lavori di ristrutturazione del Danieli. Raggiungeranno un valore finale di oltre 500 milioni di euro. Per quanto riguarda l’ammontare della transazione, non sono ancora pervenuti i dettagli.

Hotel di lusso Bill Gates compra il Danieli di Venezia

La ristrutturazione dell’hotel di lusso è stata affidata al designer Pierre-Yves Rochon, lo stesso che ha curato il meraviglioso restauro del Four Seasons di Firenze, terminato nel 2008 dopo sette anni di lavoro. Il Danieli inaugurerà nel 2024 e avrà una capienza di 200 camere. Così come riporta il Corriere: “L’azienda è sempre alla ricerca di nuove opportunità per ampliare la presenza in Italia”. Il Danieli, in attività da 200 anni, è l’albergo più antico di Venezia. Situato nelle immediate vicinanze di Piazza San Marco, è composto da tre edifici: Palazzo Dandolo, del XIV secolo, Palazzo Casa Nuova, risalente al XX secolo, e Palazzo Danieli Excelsior, l’ultimo ad essere costruito, nel 1948. Pare proprio che Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio soggiornarono proprio al Danieli per la prima notte della loro travagliata storia d’amore. Non scordiamoci che l’Hotel Danieli di Bill Gates è stato anche luogo del film “The Tourist”, con gli iconici Angelina Jolie e Johnny Depp.