Poca ispirazione per il costume di Halloween? Ecco 5 idee last minute e facili da replicare

Halloween 2021: ecco alcune idee per travestimenti che fanno riferimento a questo ultimo anno. Che ne dici di abbinare una sottoveste nera di seta con una pelliccia sintetica e un labbro rosso à la Crudelia? Oppure prendi ispirazione da telefilm come Gossip Girl o Friends.

Halloween 2021: Squid Game

Il thriller sudcoreano, Squid Game, visto da 111 milioni di utenti in tutto il mondo, continua ad alimentare la sua fama. In termini di ispirazione sartoriale, abbiamo i giocatori, vestiti con tute verdi con numeri bianchi blasonati sulle giacche, e i “VIP” senza cuore, con minacciose maschere e abiti di seta. Potresti anche venire vestito per uccidere come Younghee, il personaggio letterario dell’infanzia trasformato in robot mortale con le sue trecce e il grembiule arancione.

Crudelia de Mon

«Crudelia DeMon, Crudelia DeMon, farebbe paura perfino a un leon. Al sol vederla muori d’apprension, Crudelia, Crudelia de Mon». Il tuo costume dovrebbe essere minaccioso quanto il suo soprannome. Il film Disney ha messo le cose in chiaro sul retroscena del cattivo, servendo in parti uguali stile e intrig. Gioca con vari abbinamenti nero su nero, aggiungendo solo accenti bianchi e rossi. Assicurati di accessoriare il tuo look con la risata caratteristica di Crudelia.

Il buon vecchio Bernie

Per non dimenticare: l’uomo, il mito, il meme. Quando il senatore del Vermont Bernie Sanders ha indossato la sua giacca Burton e guanti fatti a mano alla cerimonia di inaugurazione del presidente Joe Biden e del vicepresidente Kamala Harris, ha fatto una dichiarazione di moda. Il look senza pretese è pratico e facile da replicare. Abbina un piumino marrone chiaro con guanti in maglia e voilà, hai uno dei look più riconosciuti del 2021.

And just like that..

Quando Carrie Bradshaw ha firmato il suo laptop per l’ultima volta tanti anni fa, ci siamo sempre chiesti cosa avrebbe combinato in questo momento e, cosa più importante, cosa avrebbe indossato. HBO Max sta risvegliando la ragazza di città che è in tutti noi con una miniserie, soprannominata And Just Like That… Allora che tu ti senta più Charlotte, Samantha, Miranda o Carrie questo Halloween è il modo perfetto per vivere la fantasia della sitcom degli anni ’90, giochi di parole e tutto il resto.

Halloween 2021: XOXO, Gossip Girl

I nostri preferiti dell’Upper East Side stanno ancora una volta abbellendo alla moda i nostri schermi televisivi, nel reboot di Gossip Girl di HBO Max. Chuck, Serena, Blair e il ragazzo solitario sono andati avanti, ma al loro posto, un nuovo cast fresco sta portando il testimone come l’élite di Manhattan. Non c’è momento migliore come ora per rispolverare l’uniforme scolastica o la gonna scozzese punk.