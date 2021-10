Se non hai ancora guardato Squid Game su Netflix, cosa stai aspettando? Il dramma dispotico sudcoreano è attualmente il primo posto su Netflix ed è diventato immediatamente uno dei preferiti al mondo (molti di noi hanno visto lo spettacolo in meno di 48 ore).

Squid Game Fashion Trends

Squid Game ha in pochissimo tempo conquistato l’opinione pubblica in modo positivo. Le cause di questo incredibile successo variano dalla scelta intelligente degli attori per passare alla trama. Ma c’è una cosa che ha colpito molto il pubblico: i vestiti. L’uniforme Squid Game è una tuta verde acqua di ispirazione retrò, abbinata a scarpe da ginnastica bianche. Ovviamente, la tuta di Squid Game sarà il più grande costume di Halloween di quest’anno. Netflix ha recentemente rilasciato una gamma di merchandising di Squid Game.

La tuta anni ottanta

La cultura musicale e popolare ha per anni influenzato il mondo della moda e viceversa. Oggi ci troviamo in un mondo dove alcune mode rimangono anche solo per qualche settimana e le influenze viaggiano alla velocità delle luce. Ora anche le serie tv sono parte integrante di questo processo e ci si doveva aspettare che questa serie non sarebbe stato di meno. Quindi riaprite gli armadi o scaricate qualche app di Vintage perché è ora di indossare per un’altra volta le tute anni ottanta. Se invece volete acquistare una tuta nuova potente attingere a brand come Lacoste, GCDS e Adidas.

Gli effetti di Squid Game sulla moda

Attualmente, le scarpe slip-on bianche della Vans hanno visto un picco del 7.800 percento nelle vendite da quando Squid Game è stato presentato in anteprima su Netflix nel settembre 2021. Anche le tute da ginnastica stanno diventando un articolo di punta questo Halloween, poiché i fan tentano di ricreare le divise indossate dai giocatori nel thriller sudcoreano di grande successo. La serie survival di nove episodi segue un gruppo di concorrenti pieni di debiti che accettano di partecipare a una competizione in stile Hunger Games nella speranza di vincere un enorme premio in denaro. I concorrenti, tutti e 456, combattono fino alla morte in una serie di giochi d’infanzia come “luce rossa, luce verde”, il tutto indossando le loro tipiche slip-on bianche e tute abbinate.