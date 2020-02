Gwyneth Paltrow, ormai lo sappiamo, è una ragazza 47enne pronta sempre a sfornare ottime idee, beauty guru e ideatrice di tendenze. Post campagna pubblicitaria di sex-toy (lo spot la vedeva impegnata a desiderare di trovare un vibratore sotto l’albero) e dopo il lancio della «vagina candle», sì, avete capito bene, una candela al profumo di vagina, ha organizzato un dinner party a tema. Una cena patinata con le sua amiche celebrities a Beverly Hills, lo scorso mercoledì, il tema? Le invitate hanno dovuto presentarsi tassativamente no make-up!

No make-up revolution

Figuravano tra le invitate Kate Hudson, 40 anni, Demi Moore, 57 anni, e Rachel Zoe, 48 anni, Alexandra Grant, 47 anni (nota di più come fidanzata di Keanu Reeves… beata lei). Non tutte, però, erano pronte per un no make-up integrale, Rachel Zoe, ad esempio, non ha potuto fare a meno di applicare un mascara e un lucidalabbra. Una partecipante super entusiasta, invece, è stata Rumer Willis, 31, figlia di Demi Moore, grata di poter fare a meno di impiastricciarsi il viso. A conferma di ciò, sul suo profilo instagram ha scritto: «Che serata incredibile senza make-up con queste donne straordinarie. Mi sento così coccolata e piena di gioia. Grazie a entrambe per aver condiviso con me la vostra luce, l’amore e la saggezza! LA bellezza è di più di quello che vedi, è ciò che senti. Sono davvero grata di essere stata parte di una serata così potente, memorabile e piena di significato! #goopglow». C’è da dire che il tema rilassato del no make-up sia stato accolto degnamente dai fan sui social, ad esempio, Kate Hudson è stata travolta di complimenti per il suo aspetto più giovane e fresco del solito.

About last night… had the immense pleasure of interviewing @grantalexandra one of THE most brilliant, expansive, talented thinkers I have ever had the pleasure of speaking with. A beautiful gathering in celebration of beauty just the way we come. The one on my left ain’t so bad either. #nomakeup #goopglow

Ieri sera… ho avuto l’enorme piacere di intervistare @grantalexandra uno dei più brillanti, espansivi, talentuosi pensatori con cui abbia mai avuto il piacere di parlare. Un bellissimo incontro per celebrare la bellezza nel modo in cui veniamo. Anche quello alla mia sinistra non è poi così male. #nomakeup #goopglow

Da poco anche la Queen del pop, Lady Gaga, 33 anni, ha fatto un cambio di look radicale informandoci tramite un post Instagram senza make-up. È ufficiale, è scoppiata la self confidence revolution!