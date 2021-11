Stasera, 23 novembre 2021, si è tenuta in diretta streaming l’evento più atteso per chef e ristoranti: la presentazione della nuova edizione della Guida Michelin 2022. Molte sono le stelle confermate e tante sono anche le new entry. Non mancano neanche le novità.

Le stelle della Guida Michelin 2022

Nel tardo pomeriggio di martedì 23 novembre 2021 si è tenuta la 67esima edizione della celebre Guida Michelin 2022. I ristoranti premiati sono ben 378. Nella classifica per regioni abbiamo al primo posto la Lombardia, che mantiene la leadership grazie ai 56 ristoranti. Con ben quattro nuovi locali premiati. Segue la Campania che si aggiudica il record annuale di novità (ben 8) issandosi al secondo posto con 48 ristoranti. Poi arriva il Piemonte con 1 novità e 45 ristoranti e scende sul gradino più basso del podio mentre a Toscana va in quarta posizione con una new-entry e 41 ristoranti.

I premi speciali

Il premio servizio di sala della Guida Michelin 2022 è andato a Matteo Zappile del ristorante Il pagliaccio di Roma. Sonia Egger invece si è distinta per la sua incredibile abilità vinicola aggiudicandosi il premio sommelier ottenuto grazie al suo servizio al ristorante Kuppelrain di Castelbello a Bolzano. Il premio più ambito come chef mentore è andato però alla tristellata Nadia Santini del ristorante Dal Pescatore di Canneto sull’Oglio a Mantova. Solaika Marrocco de il Primo Restaurant a Lecce si è portata a casa la nomina di Giovane chef.

Stella verde della Guida Michelin 2022

Dallo scorso anno nella Guida Michelin, è stato introdotto un nuovo premio: Il premio sostenibilità appunto. Chiamato anche Stella Verde, questo traguardo è stato raggiunto da 17 ristoranti. A conferire i premi è stata una fantastica Federica Pellegrini che sul palco ha anche svelato i segreti del suo successo: «Passione, forza di volontà e gioco di squadra».