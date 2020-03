Sono tante le star del cinema, italiane e americane, che hanno provato a tirarci su in questo momento difficile per tutto il mondo. In molti non hanno ancora preso seriamente il problema, in America il contagio vero e proprio forse non è ancora arrivato. Mentre alcuni si divertono a “prendere in giro” gli italiani sottovalutando il problema, altri si sono impegnati sui social per fare prevenzione. Tra i tanti video diventati virali, c’è anche quello pubblicato su Instagram da Gloria Gaynor. La star ironizza sul problema, canta “I will survive” mentre si lava le mani.

Gloria Gaynor canta “I will survive” mentre si lava le mani!

Per sdrammatizzare, almeno un po’, questa fobia da contagio Gloria Gaynor pubblica un divertente video sul suo profilo Instagram. La cantante, è davanti allo specchio e canta “I will Survive” mentre si lava le mani, canzone di buon auspicio per tutti! Sotto il post scrive: «Ci vogliono 20 secondi per “sopravvivere”» dando il via alla #iWillSurviveChallenge. La cantante posta in seguito i numerosi video pubblicati in risposta alla sua sfida appena lanciata. Tanti personaggi tv americani hanno accolto la “challenge” e si sono divertiti a creare il loro video su TikTok. Numerose sono le risposte dei follower che hanno commentato il post: «La miglior “challenge” mai esistita!» e «Grande Gloria, tutti noi sopravviveremo!»

Un bell’esempio di solidarietà, brava Gloria!

Senza dubbio è un bell’esempio di solidarietà. Quello di Gloria Gaynor vuole essere un consiglio per chi vuole tenersi alla larga dal Coronavirus, tra gli hashtag si legge anche #handWashing ovvero “Lavate le mani!”. La cantante ha pensato bene di comunicarlo con una “challenge” visto che sembra attecchire sul pubblico molto più di un video serio di un giornalista qualunque. Chissà se ora gli americani prenderanno il problema seriamente, vista la loro incredulità sulla pericolosità del virus. Se dovesse far cambiare idea anche a solo una persona, brava Gloria! Hai centrato l’obiettivo!