Ciò che è importante in questo periodo delicato dell’Italia, è restare uniti ed evitare la psicosi collettiva. L’isteria che si è verificata in questi giorni, la corsa ai supermercati e l’assalto ai treni per mettersi in salvo, è causa purtroppo di una informazione sbagliata. La fuga di notizie non ancora accertate creano più danni del virus stesso. Fondamentale è essere ben informati da fonti attendibili, purtroppo però sui social è pieno di fake news. Ai microfoni della Cbs, emittente televisiva italiana, Brigitte Nielsen ha raccontato un’Italia totalmente distorta.

Coronavirus, Radio Maria chiede soldi tramite bonifici, Fedez è indignato: «Una vergogna»

Brigitte Nielsen racconta alla Cbs: «In Italia non ci sono più cibo e acqua potabile»

Restando in tema fake news, Brigitte Nielsen ha raccontato una situazione totalmente sbagliata dell’Italia. Tutto ciò non fa altro che creare ancora più psicosi e causerà, economicamente, ancora più danni di quelli che sono già stati fatti. L’attrice e showgirl racconta: «In Italia non ci sono più cibo e acqua potabile. I miei figli comprano la carta igienica negli Stati Uniti». L’intervista è quasi ridicola, dura pochi minuti e parla della situazione che stanno vivendo i suoi figli che abitano a Milano: «È una situazione difficilissima, mio figlio piccolo ha paura».

Coronavirus: come un’epidemia globale sta spostando tutti gli assi politici ed economici mondiali

La show girl racconta alla Cbs la situazione che vivono i figli a Milano

Nel programma The Talk della Cbs, programma tv dove si chiacchiera dei fatti di attualità negli Stati Uniti e nel mondo, Brigitte Nielsen racconta una marea di bugie: «Parlo ogni giorno con loro che si trovano nella zona più pericolosa. Non c’è più cibo. Cercano la carta igienica qui in America. Là c’è il panico, non solo il virus, ma il fatto che non c’è nulla da mangiare e non c’è acqua potabile». Sul finire del programma, Brigitte racconta anche le paure di una mamma: «È difficile per me come mamma trovarmi dall’altra parte del pianeta mentre accade tutto questo. Non potremo vederci nemmeno per Pasqua perché ora l’Italia è definitivamente isolata».