Gli accessori di lusso più richiesti del 2021

Quali sono gli accessori di lusso più ricercati del 2021? Ce lo dice Lyst index, detta anche “Google dello shopping”. Lyst è una piattaforma globale dedicata allo shopping e, in particolare, ai brand dell’alta moda. Conta oltre 150 milioni di persone che ogni anno utilizzano la piattaforma per scoprire e acquistare tantissimi prodotti in vendita tra tutti gli e-commerce del settore.



La piattaforma crea un report basandosi sui comportamenti degli utenti sulla piattaforma, tenendo conto anche dei tassi di conversione, vendite sulla stessa, ma anche dei dati di ricerca di Google, menzioni sui social e tutte le statistiche che riguardano il coinvolgimento dell’utenza interessata per un periodo di tre mesi.

La classifica di Lyst index è molto interessante se pensiamo che è arrivata dopo un difficile anno dall’inizio della pandemia che ha inevitabilmente paralizzato tutti i mercati globali. È un’analisi sorprendentemente incoraggiante, che illustra il ritrovato ottimismo e il ritorno all’acquisto, segnati anche dal progressivo

avvicinamento delle persone alle piattaforme di vendita online (e-commerce).

La classifica del Q1 accessori donna 2021

Nella Top 10 degli accessori donna più in voga del Q1 2021, non poteva mancare la “G” più famosa del mondo: Gucci. L’impegno dell’azienda è stato riconosciuto dal pubblico tanto da consolidarne il rapporto e, addirittura, avvicinarne altri utenti, spinti soprattutto dalla forte presenza sui social. L’azienda ha messo in atto una serie di strategie che si sono rivelate vincenti: dalle Sneakers digitali alla fortunata partnership con The North Face presentando la collezione “The North Face X Gucci”, aggiudicandosi quindi il primo posto in classifica dei prodotti donna più ricercati nel primo trimestre del 2021.

Al secondo posto, troviamo l’intramontabile borsa Kelly di Hermes, creata negli anni ’30 in onore della Principessa Grace. A seguire troviamo Bottega Veneta con i suoi stivali Lug Boot e al quarto posto Prada con la sua nylone bag, re-edition 2005.

Sul fronte abiti da sera e scarpe con i tacchi alti, si registrano incrementi di ricerca rispettivamente del 163% e del 222%, sempre su base trimestrale. A tal proposito, al quinto posto spiccano le scarpe Devon Mules firmate “The Attico”, indossate dalle Star del calibro di Kylie Jenner e Hailey Bieber. Dopo Gucci e Bottega Veneta troviamo un’altra casa di moda italiana di lusso che si aggiudica il sesto posto: parliamo di Prada, protagonista e vincente con il suo cerchietto in Satin, indossato dalla poetessa Amanda Gorman per la cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Al settimo posto troviamo Nike con il modello di scarpe “Go FlyEase racer”. All’ottavo posto un’altra partnership: questa volta si tratta di Adidas che insieme ad Ivy Park (azienda di abbigliamento fondata dalla cantante Beyoncé), hanno dato vita al copricapo “Monogram bucket hat”.

Al nono posto non poteva mancare il Re degli orologi di lusso per eccellenza: il Rolex, nello specifico, il Submariner 40 mm, da sempre icona di stile ed eleganza. A chiudere il primo trimestre del 2021 ci pensa “ l’Asymmetric mini dress”

dell’emergente stilista di origini albanesi Nensi Dojaka, che si è aggiudicata anche il premio LVMH per i giovani stilisti.

La classifica del Q1 accessori uomo 2021

Per quanto riguarda gli accessori di lusso per uomo nel primo trimestre del 2021, troviamo:

YEEZY 450 di Adidas; Gilet Gui di Moncler; Un altro cappello da pescatore, questa volta firmato Prada; Sneaker Dunk Low di Nike; Giacca Beta AR di Arc’Teryx; Camicia in denim di Brunello Cucinelli; Giacca in pile Classic Retro-X di Patagonia; Sneaker XT-Wings 2 Advanced di Salomon; Giacca Edgecomb di Burton; Sneaker Geobasket di Rick Owens.

La classifica del Q2 2021

Il mercato della moda è sempre in continua evoluzione e dal momento che la classifica viene stilata su basa trimestrale, fioccano nuove entrate.

Ecco cosa troviamo:

Sneaker, Nike Air Force One; Bottega Veneta mini Jodie bag; Jacquemus The Artichoke bob hat; Top in denim organico Prada; Mandrini della serra marina Leggings Moonfish; The Attico zebra print bikini; Sandali in gomma Gucci; Costume da bagno Versace Trésor De La Mer; Body Mugler con pannello trasparente; Abito stampa margherite Rodarte

E i prodotti da uomo più richiesti nel secondo trimestre del 2021?

Ciabatte Adidas YEEZY; Occhiali da sole Virgil Off-White; Sneaker Prada PRAX 01; Versace Barocco swim shorts; Occhiali da sole futuristici Dior; Fendi Baguette bag; Nike Killshot AND SP sneakers; Mocassini Gucci in pelle con morsetto; 2 T-shirt con logo Moncler 1952; Gonna plissettata di Thom Browne

Da queste quattro classifiche possiamo dedurre come gli acquisti del pubblico variano in base al periodo. In entrambi i casi, però, notiamo la sempre costante presenza delle intramontabili sneakers, sia scarpe da ginnastica che da passeggio, usate nel tempo libero e sempre tanto amate e di moda.