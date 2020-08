Giuseppe Moscarella, 24 anni, è Mister Italia 2020. Un ragazzo dotato di un fisico statuario e scolpito (innegabile), nonostante sia un giovane molto umile e dedito allo studio per perfezionarsi in diversi ambiti dello spettacolo. Studia Economia e sta per laurearsi. Agli studi universitari affianca la passione per la recitazione. In virtù della quale, spera un giorno; di diventare un noto attore promettente sul grande e piccolo schermo. Originario di Torre del Greco, ha già avuto qualche piccola parte nel mondo dello showbiz, seppur piccoli ruoli con poche battute. Per esempio, nella serie televisiva “Vivi e lascia vivere” con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini. Giuseppe è giovanissimo, e dotato di una grande avvenenza. Sicuramente Mister Italia, rappresenterà per lui, solo un punto di inizio.

Giuseppe Moscarella è Mister Italia 2020: fisico scolpito nel bronzo e occhi verdi

Tratti mediterranei e sguardo da “Bello e Impossibile”, come cantava la celebre Gianna Nannini. Fisico scolpito nel bronzo e profondi occhi verdi. Queste caratteristiche, regalate da Madre Natura e da un’ottima genetica, hanno consentito a Giuseppe Moscarella di aggiudicarsi il titolo di Mister Italia 2020. Il più bello d’Italia, Giuseppe, è stato incoronato vincitore del concorso durante la finale che si è tenuta a Pescara. Ha ricevuto oltre al primo posto, anche la fascia di Mister Cinema. A condurre il tutto, la bellissima Anna Falchi, volto della trasmissione di Rai1 “C’è tempo per…” .

Giuseppe Moscarella. dopo la vittoria, ha affermato: “Ho partecipato a questo concorso perché volevo mettermi in gioco, così ho scelto il concorso nazionale più accreditato ed ho vinto. Sono contento, ora penso a laurearmi e poi spero di poter realizzare il mio sogno di lavorare nel cinema, amo il teatro ma come formazione di base per fare cinema”.

Ragazzo innegabilmente molto bello e talentuoso

Che sia molto bello, è evidente. Per tutti coloro, che pensano che Giuseppe sia solo un “bello e impossibile”, si sbagliano di grosso. Dimenticatevi la celebre espressione “bello che non balla”. Mister Italia 2020 è dedito allo studio e sta per laurearsi. Affianca alla bellezza anche l’importanza dell’intelletto e della cultura. Un messaggio molto importante per le nuove generazioni, che (ad oggi) mirano solo ad apparire sui social privandosi completamente di sostanza reale, personalità e solide basi morali. Principi, che non mancano di certo, a Mister Italia 2020. E che lo rendono un esempio da seguire per i giovani adolescenti.

Giuseppe Moscarella sogna il cinema: “È importante che la bellezza sia supportata dalla formazione, dallo studio e dai valori e crederci sempre molto”

Dopo aver frequentato il liceo Tilgher di Ercolano, ha deciso di proseguire i suoi studi. Si è iscritto all’Università di Napoli, nello specifico facoltà di Economia. Frequenta, oltre all’università, l’Accademia del Teatro Cilea e fa parte della compagnia ‘La fabbrica dei sogni’ di Sal Da Vinci. Un ragazzo talentuoso, dalle mille sfaccettature. Del mestiere dell’attore, la cosa che lo ha rapito maggiormente è stata la possibilità di approfondire la psicologia dei personaggi. Giuseppe Moscarella ama lo sport tra cui il calcio, la pesca e la corsa. Il giovanissimo Mister Italia 2020 è fermamente convinto che la mera bellezza non basti per realizzare sogni e obiettivi importanti, specialmente diventare un attore cinematografico: “È importante che la bellezza sia supportata dalla formazione, dallo studio e dai valori e crederci sempre molto”.